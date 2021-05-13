На думку глави Офісу Президента Андрія Єрмака, Київ прагне використати будь-які дипломатичні можливості щодо закінчення війни на Донбасі. Однак без участі російської сторони в переговорах вирішити конфлікт неможливо.

Єрмак заявив, що Україна не прагне скасувати або замінити двосторонніми переговорами у форматі Зеленський – Путін якийсь із наявних форматів.

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Західні партнери розуміють Україну

Однак розмови про перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним ведуть, тому що на Банковій "прагнуть використовувати будь-які дипломатичні можливості".

За словами Єрмака, західні друзі підтримують Україну, тож влада діє так, що кожна її ініціатива – абсолютно зрозуміла і передбачувана для партнерів.

У тому числі це стосується і питання про переговори двох лідерів – України і Росії,

– зазначив Єрмак.

Що цьому передувало