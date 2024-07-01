Мог сыграть на опережение: в чем заключается стратегия Макрона относительно выборов во Франции

В первом туре досрочных выборов в нижнюю палату парламента Франции победило "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен. Ближайшие годы могут быть непростыми для этого государства.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что пока рано говорить, как завершатся парламентские выборы во Франции, ведь еще должен пройти второй тур.

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Чего ожидать дальше

Как отметил Клочок, вероятнее всего, Ле Пен будет иметь большинство и будет формировать коалицию в парламенте. Но и Макрон здесь, возможно, тоже делает свою "игру".

Все же Макрон на что-то рассчитывал. Какой позитив я вижу. Первое. Акции протеста проходили под лозунгами не допустить правых к власти. Это будет обострять эту проблематику во Франции и даст Макрону возможность мощнее строить политику на предстоящих президентских выборах,

– сказал Клочок.

Сейчас во Франции есть перспективный премьер-министр Габриэль Атталь. И вполне вероятно, что основная задача партии Макрона "Возрождение" – "вырастить" нового политика, который станет президентом после Макрона.

Также, если парламент будет за Ле Пен, то на него будут перекладывать определенную долю ответственности за принятие решений. И вполне может произойти ситуация, когда туда будут сбрасывать весь балласт, который будет бить по Ле Пен.

Возможно, Макрон сыграл на опережение. А эти годы будут непростыми для Франции,

– подчеркнул Клочок.

Выборы во Франции: коротко