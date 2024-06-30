Трамп сегодня говорит одно, завтра – другое: как воспринимать его выступление на дебатах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп якобы уже имеет свой "мирный план" по войне в Украине. К его заявлениям нужно осторожно относиться, ведь он каждый раз говорит разные вещи.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что Трамп постоянно вбрасывает в информационное пространство различные заявления.

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Его многие боятся из-за такой непредсказуемости. Ведь непонятно к чему готовиться.

Кто такой Трамп? Он сегодня говорит одно, завтра – другое, послезавтра – еще другое. Он полностью непрогнозируемый политик. Его поэтому и Путин боится, потому что не знает, что тот сделает на следующий день. И в Европе его боятся,

– сказал Клочок.

В США продолжается политический кризис

Как отметил Клочок, если бы в США все было бы хорошо в политическом плане, Европа бы и в дальнейшем спокойно себе сидела на месте и ждала выделения дополнительных средств из бюджета Штатов на вопросы безопасности. Сейчас там осознают, что начался кризис – и занимаются вопросами безопасности.

Зато в США продолжается политический кризис. Он случился как у демократов, так и у республиканцев.

В Демократической партии внутри кризис, потому что кандидат на пост президента достаточно пожилого возраста. Вряд ли он справляется со своими обязанностями во время избирательной кампании. Потому что надо быть активным. Та же история с Трампом. Есть мнение, если против Трампа выдвинут младшего кандидата, то Трамп с треском проиграет. Несмотря на это, Америка держится благодаря институтам, которые последовательно работают по прописанным правилам,

– сказал Клочок.

В общем сейчас Украине стоит рассчитывать на создание военных союзов с европейскими странами. Конечно, Соединенные Штаты будут тоже активными в этом вопросе. Но нужно также существенно работать с Европой.