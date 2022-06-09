Клубника по 65, картофель по 30: какие цены на овощи в Мариуполе и можно ли рассчитаться гривнами

Овощи и фрукты во временно оккупированном Мариуполе продают в гривнах. Однако не все люди могут себе это позволить.

В местном телеграмм-канале Mariupolnow обнародовали цены на овощи и фрукты на одном из рынков Мариуполя. Важно, что их до сих пор продают в гривнах.

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Не каждый может позволить себе овощи и фрукты

Клубнику продают за 65 гривен, картофель – по 30, морковь – по 40. Цена на зеленый перец – 110 гривен, чеснок – 150 гривен, помидоры – по 65 и по 80. Стоимость свеклы – 35 гривен, лука – 30 гривен.

Больше всего проблема, что наличные деньги можно снять с карточки всего на 30% комиссии . Соответственно, чтобы приобрести килограмм картофеля, нужно будет заранее заплатить лишние средства за наличные.

В телеграмм-канале "ЯМариуполь" подчеркивают, что не все могут позволить себе часто покупать овощи и фрукты. Сейчас с работой в городе есть проблемы.

Цены на одном из рынков Мариуполя

Картофель по 30, клубника – по 65 гривен / Фото Mariupolnow

Напомним, за время полномасштабной войны России с Украиной население Мариуполя уменьшилось примерно в 5 раз . За это время сотни тысяч местных жителей покинули свои дома, а по меньшей мере 22 тысяч человек погибли. Сейчас в Мариуполе находятся от 100 до 120 тысяч местных жителей.

Приблизительно 50 – 70 тысяч мариупольцев находятся в соседних селах или на временно оккупированных территориях востока и юга Украины.

47 тысяч человек были депортированы на территорию России и Белоруссии.

Около 200 тысяч человек выехали на подконтрольную Украине территорию.

В Мариуполе сейчас просто ужасная ситуация. Российские кафиры разрушили город, а теперь выдают местным жителям небольшую помощь , за которой приходится ждать по несколько часов. Кроме того, в Мариуполе до сих пор нет централизованного водоснабжения.

Недавно советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко обнародовал фотографии из города. Там сейчас множество мусора, завалов. А некоторые трупы до сих пор лежат на улице.

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