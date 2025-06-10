Поражают со смертельной точностью, – Буданов об усовершенствованных северокорейских ракетах KN-23

Северная Корея с помощью России значительно усовершенствовала баллистические ракеты KN-23. Теперь они способны поражать цели с высокой точностью.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова в интервью The War Zone.

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Что известно о совершенствовании KN-23

Первая партия ракет KN-23, которую КНДР передала России, была низкого качества. По данным украинской прокуратуры, примерно половина из них отклонялись от траектории или взрывалась еще в воздухе.

С тех пор они (KN-23, – 24 Канал) были значительно усовершенствованы благодаря российской помощи, рассказал нам Буданов, и теперь поражают со смертельной точностью. Это предоставило России крайне необходимый источник баллистических ракет малой дальности,

– пишет издание.

Напомним, в конце мая в Южной Корее сообщили, что КНДР с сентября 2023 года поставила России более 20 тысяч контейнеров с военными грузами. В частности было передано 9 миллионов артиллерийских снарядов и боеприпасов для РСЗО.