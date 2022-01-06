КНДР испытала сверхзвуковую ракету

Появилась информация, что Северная Корея накануне праздников испытала гиперзвуковую ракету. В КНДР 6 января это подтвердили.

Дальность полета ракеты оценили в 700 километров. Северная Корея заявила, что снаряд "точно попал в цель".

Кстати КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону моря: Япония и США уже отреагировали

Он пролетел вверх на 120 километров. К слову, лидер КНДР Ким Чен Ын на запуске не присутствовал.

Что этому предшествовало

КНДР выпустила неизвестный снаряд в сторону своих восточных вод 5 января. В Минобороны Японии заявили, что, очевидно, это была баллистическая ракета.

В ВС США тоже отреагировали. Отметили, что запуск ракеты не представляет угрозы для Штатов или их союзников.

Предыдущие запуски ракет Северной Кореи