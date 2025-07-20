Объятия Путина и Кима становятся крепче: какие странные товары экспортирует КНДР в Россию

Россия и КНДР наращивают сотрудничество не только в военной сфере. Страны торгуют, и их экономические связи становятся все крепче. По крайней мере, Северная Корея отправляет россиянам различные товары.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Чем торгуют Россия и КНДР?

На российском рынке появляются корейские яблоки, колбаса, пиво и даже аккордеоны. Для Кима это спасательный круг. Инвестиции в сельскую инфраструктуру и горнодобывающий сектор возродят экономику КНДР.

Северокорейские рыбацкие лодки зашли в воды у дальневосточного побережья России в последние месяцы, а северокорейские производители продукции, от варенья и колбас до пива и аккордеонов, зарегистрировали торговые марки в Федеральной службе интеллектуальной собственности России,

– говорится в статье.

Экономические связи стали более тесными после того, как Россия заключила стратегическое соглашение с КНДР.

Например, оккупанты возводят автомобильный мост вдоль сухопутной границы стран стоимостью 100 миллионов долларов. Также восстановили железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном.

"В течение прошлого года руководители северокорейских университетов встречались со своими российскими коллегами во Владивостоке, северокорейские спортсмены соревновались в России, а российские театральные труппы выступали в Пхеньяне", – пишут журналисты.

В Курскую область уже приехали несколько тысяч строителей. Вероятно, это "пробный шар", чтобы понять, отправлять ли больший поток рабочих в Россию. Есть мнение, что такие "гастарбайтеры" будут нужны россиянам и после войны – например, чтобы заселить Дальний Восток.

Эксперты считают, что диктатуры специально демонстрируют свои тесные связи – чтобы "мир знал, что их отношения строятся на прочность".

В то же время россиянам будет трудно вести бизнес в Северной Корее. А многие товары из КНДР неинтересны для их экспортеров.

В свою очередь Ким может растратить средства, которые получает из России. Широкие слои населения Северной Кореи могут не выиграть от сотрудничества с Россией.

Интересно, что в КНДР официально открыли курорт Вонсан меньше месяца назад. Но после того, как там побывал Лавров, его снова закрыли. Аналитики считают, что курорт недостроенный.