Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко.
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Коваленко высказался о потерях КНДР на Курщине
Андрей Коваленко указал, что погибших военных КНДР на Курщине больше, чем на опубликованном нашими военными фото.
Они сейчас валяются вперемешку с россиянами. Потери российских войск за последние два дня штурмов идут на сотни,
– написал он.
Заметим, чуть ранее в сети показали фото и видео с дрона, которые демонстрируют потери российских и северокорейских войск. На опубликованных кадрах изображено несколько десятков тел вражеских солдат, лежащих шеренгой на снегу.
В ВСУ рассказали, что после каждой волны штурмов приезжают 4 – 5 корейцев на багги и забирают трупы своих побратимов.
В субботу, 14 декабря, в ГУР сообщили, что есть подтверждение первых санитарных и безвозвратных потерь северокорейских войск. Ориентировочные потери укомплектованных российским и северокорейским личным составом подразделений по состоянию на минувшие сутки составили около 200 военнослужащих.