Войска КНДР уже были в Украине: Свитан предположил их функции

Американский Институт изучения войны сообщил, что есть информация о намерении Северной Кореи отправить на оккупированную территорию Украины свои инженерные войска. Это делается, чтобы северокорейские солдаты помогали оккупантам "восстанавливать" разрушенную инфраструктуру.

Кремль хочет платить северокорейским солдатам до 800 долларов за "работу". КНДР может направить военно-строительные силы в оккупированную часть Донецкой области в июле 2024 года. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан озвучил мнение 24 Каналу, что в Украине уже были военнослужащие из КНДР.

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Не первый заезд военных КНДР в Украину

По мнению Свитана, северокорейские солдаты уже были в Украине. По его словам, это логично, ведь Северная Корея присылала в Россию свое оружие, которое должны сопровождать специалисты.

Уже год КНДР присылает свои образцы военной техники, однозначно, что с ними должны были заходить и сопровождающие лица. У россиян было множество нареканий на эти ракеты, артиллерию, боеприпасы, поэтому северокорейцы точно были на нашей территории,

– считает Свитан.

Войска КНДР могут попасть под удар

Военный эксперт заметил, где бы ни базировались северокорейские военные части, они могут попасть под удар. Как приоритетно Россия будет использовать эти войска будет зависеть от того, какие именно части приедут, с каким вооружением и какими задачами. Свитан подчеркнул, что северокорейские солдаты автоматически превратятся в оккупантов, когда придут на территорию Украины.

Для Украины ничего необычного в этом не будет, только увеличится количество войск противника, существенно мы это не заметим, а вот наши партнеры – наоборот,

– подчеркнул Свитан.

"Как только северокорейские части массово начнут появляться на линии боевого соприкосновения, будет принято много решений в пользу Украины. Среди таких: развертывание инженерных и военных миссий на нашей территории; передача боевых механизмов от Южной Кореи, Японии", – прогнозирует Свитан.