Кремль хоче платити північнокорейським солдатам до 800 доларів за "роботу". КНДР може надіслати військово-будівельні сили в окуповану частину Донецької області в липні 2024 року. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан озвучив думку 24 Каналу, що в Україні вже були військовослужбовці з КНДР.

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Не перший заїзд військових КНДР в Україну

На думку Світана, північнокорейські солдати вже були в Україні. З його слів, це логічно, адже Північна Корея надсилала в Росію свою зброю, яку мали б супроводжувати спеціалісти.

Вже рік КНДР надсилає свої зразки військової техніки, однозначно, що з ними мали заходити й супроводжувальні особи. У росіян було безліч нарікань на ці ракети, артилерію, боєприпаси, тому північнокорейці точно були на нашій території,

– вважає Світан.

Війська КНДР можуть потрапити під удар

Військовий експерт зауважив, де б не базувалися північнокорейські військові частини, вони можуть потрапити під удар. Як пріоритетно Росія буде використовувати ці війська буде залежати від того, які саме частини приїдуть, з яким озброєннями і якими завданнями. Світан наголосив, що північнокорейські солдати автоматично перетворяться на окупантів, коли прийдуть на територію України.

Для України нічого незвичайного в цьому не буде, тільки збільшиться кількість військ противника, суттєво ми це не помітимо, а от наші партнери – навпаки,

– наголосив Світан.

"Як тільки північнокорейські частини масово почнуть з’являтися на лінії бойового зіткнення, буде прийнято багато рішень на користь України. Серед таких: розгортання інженерних і військових місій на нашій території; передача бойових механізмів від Південної Кореї, Японії", – прогнозує Світан.