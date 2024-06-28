Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп озвучив 24 Каналу думку, що за договором між КНДР і Росією треба дуже уважно слідкувати.

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Умови надання КНДР своїх військ Росії

Шарп розповів, що договір про стратегічну співпрацю Росії та КНДР передбачає й обопільну оборону 2 країн. Звісно, з точки зору логіки не можна говорити, що на Росію хтось напав, але в диктаторському світі все можливо.

Від КНДР можна чекати допомоги особовим складом, якщо Путін заплатить Кіму достатню ціну. Скільки саме та як – це вже інше питання. Однак мрії російських пропагандистів про сотні тисяч солдатів КНДР – це за межами розумного, але контингент у сотню – кілька тисяч людей здатні вирішувати певні завдання,

- зазначив військовий оглядач з Ізраїлю.

Імовірні плюси для України

За його словами, не тільки в негативному аспекті слід розглядати це питання. По-перше, корейці замінять російські тилові частини, а отже їх відправлять на фронт, де вони будуть мало корисними. По-друге, співпраця Росії з КНДР змусила більше турбуватися Південну Корею та Японію.

"Вони можуть посилити допомогу України. Таке зміцнення стосунків між Росією та КНДР викликає величезне занепокоєння в Сеулі та Токіо. Якщо виходити з логіки такого підходу, воно не має просто викликати занепокоєння, воно має викликати кроки у відповідь практичного характеру", – зауважив Шарп.