Жестоко наказали на глазах 1000 студентов: в КНДР двум подросткам устроили показательное судилище

В Северной Корее судили двух граждан, которым исполнилось всего 16 лет. Это судилище устроили на стадионе перед публикой и засняли.

В Северной Корее двух подростков публично приговорили к 12 годам каторжных работ. Видео, оказавшееся у журналистов, предположительно записали в 2022 году.

Читайте также 38 параллель. Что задумал Ким Чен Ын и выгодна ли новая война России и Китая

За что юноши получили приговор

Над двумя 16-летними подростками устроили показательное судилище из-за того, что они смотрели дорамы (сериалы из соседней Южной Кореи). На мероприятие собрали около 1000 студентов.

На видео можно увидеть, как подросткам надевают наручники. Взрослые в униформе упрекнули ребят за то, что они не размышляли глубоко над своими "ошибками".

Показательный суд над подростками в КНДР: видео BBC



В КНДР запрещены развлечения из Южной Кореи. Это касается и южнокорейского телевидения.

Журналисты получили эти кадры от исследовательского Института развития Юга и Севера (SAND), работающего с северокорейскими беженцами. КНДР пытается препятствовать утечке фото и видео, показывающих настоящую жизнь в этой стране.

Другие новости из КНДР