Генсек НАТО подтвердил привлечение солдат из КНДР в войне и призвал Россию остановить это

Марк Рютте высказался об отправке войск КНДР в Россию. Генеральный секретарь НАТО отметил, что страна-агрессор привлекает этих солдат в Курской области.

Об этом Рютте заявил во время выступления с заявлением по ситуации с северокорейскими солдатами в России. Генсек Альянса отметил, что это показывает значительную эскалацию войны против Украины, передает 24 Канал.

К теме В чем главная опасность использования войск КНДР против Украины

Что сказал Рютте об отправке войск КНДР в Россию

Марк Рютте отметил, что отправка войск КНДР в Россию показывает еще один пробел в документах о безопасности НАТО. Он также призвал как можно скорее завершить эту захватническую деятельность и прекратить военную агрессию России.

По словам генсека НАТО в сотрудничестве КНДР и России речь идет о вопросах по поставкам ракет, что усиливает военную агрессию, а также о технологической поддержке путинской войны против Украины.

Но использование военных сил Северной Кореи означает то, что, большое количество россиян потери свою жизнь в этой войне. Это потому, что украинский народ борется, он является устойчивым, и союзники в НАТО будут в дальнейшем бороться за свободу Украины,

– сказал Рютте.

Он также отметил, что страны-члены НАТО обсуждали дополнительную военную поддержку Украины.

"Мы активно призываем союзников и наших партнеров из Индо-тихоокеанского региона контролировать и быть вовлеченными в эту ситуацию. Сегодня это является одной из ключевых точек нашего разговора с украинским министром Умеровым", – подчеркнул Рютте.

К слову, журналисты издания The New York Times сообщали, что Россия перебросит 5 тысяч солдат КНДР в Курскую область до 28 октября. Вероятно, это солдаты, из "элитного" подразделения войск КНДР.

В то же время в The Wall Street Journal отмечают, что КНДР пока отправляет в Россию только молодых и больных солдат. Журналисты отмечают, что техника этих солдат устарела, а сами военные, возможно, никогда не выезжали за пределы своей страны.