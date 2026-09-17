КНДР отправила в Россию до 50 тысяч солдат для приобретения боевого опыта, – Зеленский

Северная Корея усилила российскую армию десятками тысяч своих военнослужащих. Пхеньян направил своих солдат на прохождение подготовки в условиях реальной войны.

Как заявил президент Владимир Зеленский в интервью NHK, эти иностранные наемники обучаются управлению беспилотниками и приобретают боевые навыки непосредственно на фронте.

Зачем войска КНДР прибыли в Россию

По данным Зеленского, речь идет о контингенте от 30 до 50 тысяч солдат. Страна-агрессор предоставила им возможность тренироваться не на цифровых симуляторах, а в реальных боевых условиях.

Президент пояснил, что для Северной Кореи такое развертывание не требовало значительных затрат. Главной целью Пхеньяна является обучение своих военных работе с дронами и приобретение практических навыков.

Они могли сделать это только здесь: развернуться, научиться и вернуться,

– отметил Зеленский.

Северокорейское командование старается избегать больших потерь среди своего личного состава, считает украинский лидер. Поэтому иностранные военные решили не заходить на территорию Украины, хотя они столкнулись с украинскими силами во время Курской операции.

Глава государства подчеркнул, что такая подготовка армии КНДР серьезно угрожает безопасности во всем Тихоокеанском регионе.

Кадровый голод в армии оккупантов

Напомним, из-за огромных потерь на фронте Россия вынуждена активно привлекать иностранных наемников. Ежемесячно российская армия теряет примерно на 6 тысяч военных больше, чем успевает мобилизовать. Чтобы компенсировать недостаток живой силы, Москва вербует людей из африканских стран.