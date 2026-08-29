Как сообщает издание The Guardian со ссылкой на оценки западных чиновников и разведки, ежемесячные потери оккупационных войск на фронте превышают объемы вербовки новых рекрутов примерно на 6 000 человек.

Почему российской армии не хватает людей

По данным западных источников, в настоящее время российские власти способны привлекать в ряды вооруженных сил около 1 000 человек в день, что составляет примерно 30 000 мобилизованных или контрактников в месяц.

Однако общие потери агрессора – с учетом убитых и тяжелораненых, которые не могут вернуться в строй – оцениваются как минимум в 36 000 человек ежемесячно.

За последние 2 месяца эта негативная для Кремля тенденция существенно усилилась. Финансовые стимулы (огромные единовременные выплаты за подписание контракта в регионах) перестают эффективно работать, а поток желающих добровольно идти на войну практически иссяк.

Россия изменила тактику

Ограниченная способность пополнять силы на передовой напрямую влияет на ход боевых действий.

Поскольку изнурительные пехотные штурмы ("мясные атаки") обходятся россиянам слишком дорого в условиях дефицита живого ресурса, Москва вынуждена корректировать свою стратегию.

Западные аналитики отмечают, что именно нехватка пехоты частично объясняет усиление массированных воздушных ударов по гражданской и критической инфраструктуре Украины.

Очевидно, что Москва намерена попытаться сломить моральный дух Украины и ее способность к сопротивлению, разрушая энергетическую систему,

– отмечает собеседник издания из числа западных чиновников.

Препятствия для новой волны мобилизации

Несмотря на истощение резервов, Владимир Путин колеблется принять решение об объявлении новой волны принудительной мобилизации из-за ряда критических рисков:

экономический удар и отток кадров: после объявления "частичной мобилизации" осенью 2022 года Россию покинули около миллиона граждан, преимущественно высококвалифицированных специалистов и молодежи, что привело к рекордному дефициту рабочей силы в гражданском секторе,

после объявления "частичной мобилизации" осенью 2022 года Россию покинули около миллиона граждан, преимущественно высококвалифицированных специалистов и молодежи, что привело к рекордному дефициту рабочей силы в гражданском секторе, социальная напряженность: принудительный призыв создает высокие политические риски внутри российского общества.

принудительный призыв создает высокие политические риски внутри российского общества. нехватка техники и офицеров: даже в случае принудительного призыва сотен тысяч человек российская военная система не располагает достаточным количеством техники, вооружения, инструкторов и младшего офицерского состава для их качественной подготовки и формирования новых подразделений.

Что говорят в Офисе президента Украины

В июле потери России превысили количество новых рекрутов на 6 тысяч, отметил заместитель главы ОП Палиса.

За месяц подтвержденные потери россиян составили 43 тысячи 200 и 300, тогда как в армию России было привлечено около 37 тысяч человек.

Палиса отметил, что такая тенденция наблюдается как минимум с февраля, поэтому нынешние темпы набора уже не позволяют России компенсировать потери.

В то же время в России рассматривают возможность мобилизации – 300 тысяч человек в этом году и еще 300 тысяч в первой половине следующего.

Без мобилизации, по словам Палисы, россиянам не обойтись, если они планируют штурм Донбасса. В то же время он не исключает, что часть мобилизованных Кремль может использовать не только для войны против Украины, но и против стран Балтии и других стран НАТО.

Напомним, что общие потери противника за время полномасштабного вторжения превысили 1,48 миллиона человек. При этом, по данным украинской разведки, только за первые семь месяцев года безвозвратные потери российской армии достигли как минимум 140 тысяч человек.