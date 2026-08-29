В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 485 200 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 29 августа 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – 1 485 200 (+1 420) человек;
  • танков – 12 310 (+3);
  • боевых бронированных машин – 25 241 (+2);
  • артиллерийских систем – 48 774 (+25);
  • РСЗО – 2 070 (+3);
  • средств ПВО – 1 593 (+0);
  • самолетов – 440 (+0);
  • вертолетов – 354 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 486 384 (+1360);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 429 (+9);
  • кораблей/катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 141 059 (+318);
  • специальной техники – 4 608 (+4);
  • крылатых ракет – 5 060 (+0).

Потери России / Инфографика Генштаба

Напомним, что потери России в личном составе за январь – июль 2026 года составили примерно 240 тысяч человек. Из них не менее 140 тысяч – безвозвратные. Желающих воевать становится все меньше, поэтому российский Генштаб уже подготовил вариант дополнительной мобилизации 600 тысяч человек в определенные сроки 2026–2007 года.

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