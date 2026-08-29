В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 485 200 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери России?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 29 августа 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – 1 485 200 (+1 420) человек;
- танков – 12 310 (+3);
- боевых бронированных машин – 25 241 (+2);
- артиллерийских систем – 48 774 (+25);
- РСЗО – 2 070 (+3);
- средств ПВО – 1 593 (+0);
- самолетов – 440 (+0);
- вертолетов – 354 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 486 384 (+1360);
- наземных робототехнических комплексов – 2 429 (+9);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 141 059 (+318);
- специальной техники – 4 608 (+4);
- крылатых ракет – 5 060 (+0).
Потери России / Инфографика Генштаба
Напомним, что потери России в личном составе за январь – июль 2026 года составили примерно 240 тысяч человек. Из них не менее 140 тысяч – безвозвратные. Желающих воевать становится все меньше, поэтому российский Генштаб уже подготовил вариант дополнительной мобилизации 600 тысяч человек в определенные сроки 2026–2007 года.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
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