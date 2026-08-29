В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 485 200 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 29 августа 2026 года Россия потеряла:

личного состава – 1 485 200 (+1 420) человек;

танков – 12 310 (+3);

боевых бронированных машин – 25 241 (+2);

артиллерийских систем – 48 774 (+25);

РСЗО – 2 070 (+3);

средств ПВО – 1 593 (+0);

самолетов – 440 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 486 384 (+1360);

наземных робототехнических комплексов – 2 429 (+9);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 141 059 (+318);

специальной техники – 4 608 (+4);

крылатых ракет – 5 060 (+0).

Потери России / Инфографика Генштаба

Напомним, что потери России в личном составе за январь – июль 2026 года составили примерно 240 тысяч человек. Из них не менее 140 тысяч – безвозвратные. Желающих воевать становится все меньше, поэтому российский Генштаб уже подготовил вариант дополнительной мобилизации 600 тысяч человек в определенные сроки 2026–2007 года.

А, например, в оккупированном Донецке разыскивают мужчин в барах и на улицах, преимущественно тех, кто употребляет алкоголь. Их в состоянии опьянения заставляют подписывать контракты.