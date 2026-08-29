Як повідомляє видання The Guardian з посиланням на оцінки західних посадовців та розвідки, щомісячні втрати окупаційних військ на фронті перевищують обсяги вербування нових новобранців орієнтовно на 6 000 осіб.

Чому армії Росії не вистачає людей

За даними західних джерел, наразі російська влада спроможна залучати до лав збройних сил близько 1 000 осіб на день, що становить приблизно 30 000 мобілізованих або контрактників на місяць.

Проте загальні втрати агресора — враховуючи вбитих і важкопоранених, які не можуть повернутися у стрій — оцінюються щонайменше у 36 000 осіб щомісяця.

Протягом останніх 2 місяців ця негативна для Кремля тенденція суттєво заглибилася. Фінансові стимули (величезні одноразові виплати за підписання контракту в регіонах) перестають ефективно працювати, а потік охочих іти на війну добровільно практично вичерпався.

Росія змінила тактику

Обмежена спроможність поповнювати сили на передовій безпосередньо впливає на перебіг бойових дій.

Оскільки виснажливі піхотні штурми ("м'ясні атаки") коштують росіянам занадто дорого в умовах дефіциту живого ресурсу, Москва змушена коригувати свою стратегію.

Західні аналітики вказують, що саме брак піхоти частково пояснює посилення масованих повітряних ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України.

Очевидно, що Москва має намір спробувати зламати моральний дух України та її спроможність до спротиву, руйнуючи енергетичну систему,

– зазначає співрозмовник видання серед західних посадовців.

Бар'єри для нової хвилі мобілізації

Попри виснаження резервів, Володимир Путін вагається ухвалювати рішення про оголошення нової хвилі примусової мобілізації через низку критичних ризиків:

економічний удар та втеча кадрів: після оголошення "часткової мобілізації" восени 2022 року Росію залишили близько мільйона громадян, переважно висококваліфікованих спеціалістів та молоді, що спричинило рекордний дефіцит робочої сили в цивільному секторі,

після оголошення "часткової мобілізації" восени 2022 року Росію залишили близько мільйона громадян, переважно висококваліфікованих спеціалістів та молоді, що спричинило рекордний дефіцит робочої сили в цивільному секторі, соціальне напруження: примусовий призов створює високі політичні ризики всередині російського суспільства.

примусовий призов створює високі політичні ризики всередині російського суспільства. брак техніки та офіцерів: навіть у разі примусового набору сотень тисяч осіб російська військова система не має достатньої кількості техніки, озброєння, інструкторів та молодшого офіцерського складу для їхнього якісного навчання та формування нових підрозділів.

Що кажуть в Офісі президента України

У липні втрати Росії перевищили кількість нових рекрутів на 6 тисяч, зазначив заступник голови ОП Паліса.

За місяць верифіковані втрати росіян становили 43 тисячі двохсотих і трьохсотих, тоді як до війська Росії залучили близько 37 тисяч людей.

Паліса зазначив, що така тенденція триває щонайменше з лютого, тому нинішні темпи рекрутингу вже не дозволяють Росії компенсувати втрати.

Водночас у Росії розглядають мобілізацію – 300 тисяч людей цього року та ще 300 тисяч у першій половині наступного.

Без мобілізації, за словами Паліси, росіянам не обійтися, якщо вони планують штурм Донбасу. Водночас він не виключає, що частину мобілізованих Кремль може використати не лише для війни проти України, а й проти країн Балтії та інших країн НАТО.

Нагадаємо, що загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення перевищили 1,48 мільйона осіб. Водночас, за даними української розвідки, лише за перші сім місяців року безповоротні втрати російської армії досягли щонайменше 140 тисяч осіб.