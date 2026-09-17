Як заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для NHK, ці іноземні найманці вчаться керувати безпілотниками та здобувають бойові навички безпосередньо на фронті.

Навіщо війська КНДР приїхали до Росії

За даними Зеленського, йдеться про контингент від 30 до 50 тисяч солдатів. Країна-агресорка надала їм можливість тренуватися не на цифрових симуляторах, а в справжніх бойових умовах.

Президент пояснив, що для Північної Кореї таке розгортання не вимагало значних витрат. Головною метою Пхеньяна є навчання своїх військових роботі з дронами та здобуття практичних навичок.

Вони могли зробити це лише тут: розгорнутися, навчитися і повернутися,

– зазначив Зеленський.

Північнокорейське командування намагається уникати великих втрат серед свого особового складу, вважає український лідер. Саме тому іноземні військові вирішили не заходити на територію України, хоча вони зіткнулись з українськими силами під час Курської операції.

Глава держави наголосив, що така підготовка армії КНДР серйозно загрожує безпеці в усьому Тихоокеанському регіоні.

Кадровий голод в армії окупантів

Нагадаємо, через величезні втрати на фронті Росія змушена активно залучати іноземних найманців. Щомісяця російська армія втрачає приблизно на 6 тисяч військових більше, ніж встигає мобілізувати. Щоб компенсувати нестачу живої сили, Москва вербує людей з африканських країн.