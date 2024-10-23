Это катастрофа для Южной Кореи: чем россияне "рассчитываются" с КНДР за ее войско

Россияне из-за нехватки личного состава начали использовать на Курщине свои элитные подразделения, принадлежащие к ракетным войскам стратегического назначения и обслуживающие компоненты "ядерной триады". Также из-за дефицита живой силы оккупанты привлекают войска КНДР.

Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, чем именно Россия будет расплачиваться с Северной Кореей за ее военных. Также это будет подвергать опасности Южную Корею.

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Не хватает ресурсов

Россияне вынуждены привлекать к боям в Курской области сводные подразделения РВСН, которые входят в ядерную триаду. Это те самые войска, эксплуатирующие "Тополя", "Ярсы", "Сарматы".

Однако Россия и раньше так поступала, когда формировала аналогичные подразделения из штата воздушно-космических сил – из технического персонала аэродромов, охранной службы и тому подобное.

Это конечно связано с тем, что им не хватает штатных подразделений вооруженных сил сухопутных войск для выполнения всех задач. Более того, россияне пытаются собрать "пушечное мясо" по всему миру, ведь за них воюют наемники из многих африканских стран, Индии и других государств,

– отметил Катков.

Когда Пхеньян перебрасывает свои войска на войну в Украину, он фактически торгует "пушечным мясом". По данным ГУР, северокорейские военные проходят только базовую военную подготовку в России. При этом войска, которые КНДР передала россиянам, это представители сил спецназначения – лучшие, самые боеспособные подразделения армии КНДР.

Это означает, что северокорейцы получат паспорта граждан России, станут "якутами" или "бурятами" и будут воевать бок о бок с российскими подразделениями в Курской области и, возможно, на других отрезках фронта.

"Также очень важный аспект, чем именно Россия будет рассчитываться с Северной Кореей, за то, что отдает ей свои войска. Последствия этого мир, наверное, будет разгребать ближайшее столетие, а может и два", – отметил главный редактор Defense Express.

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Таких технологий еще не существует

Как сообщило ГУР, одним из элементов оплаты со стороны Москвы северокорейского "пушечного мяса" может быть передача Пхеньяну технологий по миниатюризации ядерных боеприпасов для тактического ядерного вооружения.

Вполне возможно, и это уже мое предположение, что речь идет о предоставлении КНДР технологии по созданию ядерных артиллерийских боеприпасов калибра 152, 170 миллиметров под артиллерийские системы, которые есть на вооружении Северной Кореи,

– подчеркнул Катков.

Армия КНДР имеет большое количество артиллерийских систем, и добавление к ним ядерных боеприпасов, – это, по его мнению, катастрофа для Южной Кореи.

Он напомнил, что 170-миллиметровая гаубица имеет дальность стрельбы активно-реактивным снарядом 60 километров. Это означает, что она может попадать ядерными боеприпасами по Сеулу, не слишком приближаясь к переднему краю демилитаризованной зоны.

Южная Корея вложила огромные ресурсы в то, чтобы перехватывать баллистические ракеты. А сейчас может возникнуть ситуация, когда ей придется охотиться за артиллерией. Однако КНДР имеет 8,5 тысячи крупнокалиберных стволов, которые могут вести артиллерийский огонь.

Невозможно провести такую контрбатарейную борьбу, чтобы перехватить артиллерийские снаряды, ведь таких технологий еще не существует,

– отметил он.

Выполнить задачу по отодвижению артиллерии КНДР от своих городов Южная Корея также не сможет, потому что демилитаризованная зона шириной 4 километра и является одной из самых заминированных в мире. Кроме того, она еще и укреплена с обеих сторон мощными фортификациями.

Учитывая то, что КНДР может начать распространять эту технологию по всему миру, последствия этого человечество будет очень долго разгребать,

– подчеркнул Олег Катков.

Отметим, что по словам главы ГУР Кирилла Буданова, Россия "рассчитывается" за поставки войска из КНДР деньгами и ноу-хау. Москва передает Пхеньяну, в частности, технологии для тактического ядерного оружия малой мощности и систем запуска подводных ракет.