КНДР передала оружие вагнеровцам: как это может повлиять на войну в Украине

В США утверждают, что Северная Корея передала первое оружие ЧВК "Вагнера" и готовится предоставлять больше. Впрочем, влияние на ход боевых действий в Украине будет зависеть от того, сколько и какое вооружение будет передавать КНДР.

Независимо от того, будет предоставлять Северная Корея вооружение ЧВК "Вагнера" или регулярным российским войскам, если будет серьезное количество оружия, это может замедлить разгром армии страны-агрессора. Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт Юрий Фёдоров.

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Как на войну в Украине повлияет передача КНДР оружия России

Если КНДР передала России небольшое количество вооружения, вероятно, это не будет влиять на ход боевых действий на территории нашего государства. В таком случае это немного замедлит поражение российских войск, но незначительно – на несколько дней или неделю.

Мы не знаем, передавала ли КНДР вооружение, кроме ЧВК "Вагнера", еще и регулярным частям российской армии.

– заметил военный эксперт.

По его мнению, такой вариант вполне возможен. В первую очередь речь идет о передаче артиллерийских снарядов, поскольку это очень важно и необходимо для страны-агрессора.

Федоров предположил, как на войну в Украине повлияет передача КНДР оружия России: смотрите видео

КНДР нечего терять

Северная Корея имеет множество накопленной артиллерии и боеприпасов к ней, ведь с 1950-х годов там готовятся к войне с Южной Кореей и Соединенными Штатами. К тому же, там считают, что деньги им не помешают, вероятно поэтому и продают оружие России.

"Северная Корея является международным изгоем и оттого, что она попадет под очередные санкции за передачу вооружения и нарушение вооруженного эмбарго, которое на Россию наложили США и весь цивилизованный мир – особенно не пострадает. Она и без того находится под очень жесткими санкциями", – отметил военный эксперт.

Впрочем, он добавил, что передача северокорейского вооружения России не повлияет на ход войны в Украине.

В Северной Корее отрицают передачу оружия

Министерство иностранных дел Северной Кореи поспешило опровергнуть заявление Соединенных Штатов о предоставлении стране-агрессору вооружения. В ведомстве отметили, что между Россией и КНДР "никогда не происходило никаких оружейных операций".

Саму же информацию, в которой говорится о передаче России оружия со стороны КНДР, назвали "самой абсурдной выдумкой". И что она, подчеркнули в министерстве, – "не стоит никаких комментариев или интерпретаций".