Об этом в беседе с 24 Каналом отметил военнослужащий ВСУ Егор Чечеринда, объяснив, к каким последствиям может привести объединение сил России и Северной Кореи. Этот союз в будущем будет представлять угрозу не только для Украины.

Украина должна объяснять миру, что происходит

Чечеринда напомнил, что Владимир Зеленский сообщил о том, что Россия получает непосредственную помощь от КНДР в виде ракет KN-23, KN-24, а также личного состава и другого вооружения. Кроме того, по данным украинской разведки, в ближайшее время ожидается поступление 120 северокорейских ракет, 40 из которых уже находились в пути и, вероятно, уже могли прибыть.

В частности, речь идет о Воронежской области. То есть известно, где именно будут базироваться эти ракеты и этот личный состав. Речь шла о 90 корейских ракетчиках, которых зачислят в состав российской 112-й ракетной бригады. Это будут "зеленые человечки" в составе российской армии, привезенные из Северной Кореи. Также, вероятно, эти ракеты могли быть применены уже в ночь на 11 августа,

– предположил он.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина должна объяснять миру, что происходит фактическое объединение двух ядерных держав – России и Северной Кореи, обладающих огромным ядерным и военным потенциалом.

Напомню, армия России – это 1,5 миллиона военнослужащих, и сейчас ее увеличили еще на 200–300 тысяч человек личного состава. Армия Северной Кореи – это 1,3 миллиона, и вместе это 3 миллиона человек личного состава. Огромная армия – азиатская орда. Если сейчас Москва и Пхеньян найдут общий язык и возможность обмениваться технологиями, то всему миру придется несладко,

– уверен военнослужащий ВСУ.

Поэтому, по его мнению, весь мир должен осознавать, что это опасность не только для Украины, но и для всех стран демократического, цивилизованного мира.

Россия и КНДР могут объединить военные усилия: смотрите видео

У северокорейцев есть ядерные боеголовки, но нет средств доставки, например, на североамериканский континент. Поэтому, по словам военного, сейчас, вероятно, ведутся переговоры между северокорейским диктатором и российской стороной о получении технологий производства средств доставки в любую точку мира.

Мы должны рассказывать об этом и убеждать наших партнеров, что они должны помочь нам в этой ситуации. Ведь симбиоз двух тоталитарных стран может напрямую угрожать их непосредственной безопасности. Филиппины, Южная Корея, Япония, даже Соединенные Штаты и Европейский Союз – почти все страны цивилизованного мира сейчас фактически оказались под угрозой,

– подчеркнул Егор Чечеринда.

Он добавил, что Киев должен разъяснять, убеждать и доказывать нашим партнерам суть этой ситуации, чтобы они помогли нам средствами противовоздушной обороны, средствами поражения баллистических ракет большой дальности, всеми возможными видами оружия, с помощью которых мы сможем защитить нашу страну и завершить эту войну на справедливых для нас и для демократического мира условиях.

Напомним, что президент Украины заявил, что Россия готовится разместить на своей территории дополнительный контингент из Северной Кореи. Речь идет о 30–50 тысячах северокорейцев. Также россияне получили баллистические ракеты от этой страны. Зеленский отметил, что каждая страна в мире должна осознать, чем ей грозит сотрудничество Москвы и Пхеньяна.

Президент призвал союзников к совместным действиям, координации и взаимной поддержке. Речь идет о необходимости оказания помощи Украине в сфере ПВО, что может отбить у КНДР интерес к участию в боевых действиях на стороне России.