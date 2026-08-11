Про це у розмові з 24 Каналом зазначив військовослужбовець ЗСУ Єгор Чечеринда, пояснивши, які можливі наслідки об'єднання сил Росії та Північної Кореї. Цей союз у майбутньому становитиме загрозу не тільки для України.

Україна має пояснювати світу, що відбувається

Чечеринда нагадав, що Володимир Зеленський повідомив про те, що Росія отримує безпосередню допомогу від КНДР ракетами KN-23, KN-24, а також особовим складом і іншим озброєнням. Також, за інформацією української розвідки, найближчим часом росіяни отримають 120 північнокорейських ракет, з яких 40 одиниць були в дорозі і, ймовірно, вже могли прибути.

Зокрема, йдеться про Воронезьку область. Тобто відомо, де саме базуватимуться ці ракети і цей особовий склад. Йшлося про 90 корейських ракетників, яких зарахують до складу російської 112 ракетної бригади. Це будуть "зелені чоловічки" в складі російської армії, привезені з Північної Кореї. Також, ймовірно, ці ракети могли бути застосовані вже вночі на 11 серпня,

– припустив він.

Також Зеленський наголошував, що Україна має пояснювати світу, що відбувається фактично об’єднання двох ядерних держав – Росії і Північної Кореї, які мають величезний ядерний і військовий потенціал.

Нагадаю, армія Росії – це 1,5 мільйона військовослужбовців, і зараз її збільшили ще на 200 – 300 тисяч особового складу. Армія Північної Кореї – це 1,3 мільйона, і разом це 3 мільйони особового складу. Величезне військо – азійська орда. Якщо зараз Москва і Пхеньян знайдуть спільну мову і можливість обмінюватися технологіями, то буде непереливки всьому світу,

– впевнений військовослужбовець ЗСУ.

Тому, на його думку, увесь світ має усвідомлювати, що це небезпека не лише для України, а для всіх країн демократичного, цивілізованого світу.

Росія та КНДР можуть об'єднати військові зусилля: дивіться відео

У північнокорейців є ядерні боєголовки, але немає засобів доставки, наприклад, до північноамериканського континенту. Тому, за словами військового, нині, ймовірно, тривають торги північнокорейського диктатора з російським щодо отримання цих технологій виробництва засобів доставки в будь-яку точку світу.

Маємо про це розповідати і переконувати наших партнерів, що вони повинні нам допомогти в цій історії. Адже симбіоз двох тоталітарних країн може напряму загрожувати їхній безпосередній безпеці. Філіппіни, Південна Корея, Японія навіть Сполучені Штати та Європейський Союз – майже усі країни цивілізованого світу зараз фактично опинилися під загрозою,

– підкреслив Єгор Чечеринда.

Він додав, що Київ має роз’яснювати, переконувати і доводити нашим партнерам про цю ситуацію, щоб вони допомогли нам із засобами протиповітряної оборони, далекобійного балістичного ураження, усіма можливими засобами зброї, якими можемо захистити нашу країну і завершити цю війну на справедливих для нас і для демократичного світу умовах.

Нагадаємо, що президент України заявив, що Росія готується розмістити на своїй території додатковий контингент із Північної Кореї. Йдеться про від 30 до 50 тисяч північнокорейців Також росіяни отримали балістичні ракети від цієї країни. Зеленський зауважив, що кожна країна у світі має усвідомити, чим їй загрожує співпраця Москви та Пхеньяна.

Президент закликав союзників до спільних дій, координації та взаємопідтримки. Йдеться про необхідність допомоги Україні з ППО, що може відбити інтерес у КНДР брати участь у бойових діях на боці Росії.