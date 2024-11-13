Военные КНДР в армии России: в Госдепе США оценили вероятность их успешного привлечения

Более 10 тысяч солдат из Северной Кореи прибыли на восток России для поддержки войны против Украины. Однако сложности с интеграцией могут повлиять на эффективность их привлечения.

США считают, что успешность использования Северной Кореей своих военных в войне против Украины на стороне России будет зависеть от уровня их интеграции в российскую армию. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на представителя Госдепа Веданта Пателя.

Смотрите также Россия собрала на Курщине 50 тысяч солдат, в частности КНДР: способны ли они переломить ход войны

Как в США оценили привлечение войска КНДР

Пател подчеркнул, что США глубоко обеспокоены тем, что Россия обратилась к КНДР с просьбой прислать солдат для продолжения военных действий. По данным представителя, более 10 000 северокорейских военных уже прибыли на восток России, большинство из них переместились в Курскую область, где они привлечены к боевым действиям в составе российских сил.

Российские инструкторы проводят обучение для солдат КНДР, в частности по артиллерийской подготовке, управления беспилотниками, основ пехотных операций и разминирования. Эти навыки являются критически важными для участия в войне.

Однако успех России на поле боя с использованием войск КНДР в значительной степени будет продиктован тем, насколько хорошо россияне смогут интегрировать их в свою армию. Некоторые из вызовов, которые им придется преодолеть, это оперативная совместимость, языковой барьер, командование, управление и связь,

– отметил Пател.

США продолжают тесное сотрудничество с партнерами и другими странами региона, чтобы оценить последствия этой ситуации.

12 ноября, в Госдепе США объявили об официальном участии войск КНДР на стороне России против Украины.