КНДР считает "неэтичной" поставку Украине танков после обвинений в поддержке "Вагнера"
Источник:Reuters
КНДР критикует решение США направить танки в Украину, назвав это "неэтическим преступлением". В то же время Северная Корея отрицает поставки боеприпасов в Россию.
Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ина, Ким Йо Чжон, осудила обещание США передать Украине боевые танки, заявив, что Вашингтон "еще больше перешел красную линию".
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КНДР обещает вместе с Россией противостоять США
Она подчеркнула, что КНДР "будет стоять в одном окопе" с Россией против США.
Я выражаю серьезную обеспокоенность по поводу эскалации военной ситуации со стороны США, из-за предоставления Украине военной техники для наземного наступления,
– сказал Ким Йо Чен.
Соединенные Штаты и западные страны "не имеют ни права, ни оправдания для клеветы на использование суверенными государствами права на самооборону", говорится в заявлении.
КНДР дает оружие вагнеровцам
- В Госдепе США сообщали, что Россия получала оружие от Северной Кореи через третьи государства. На такой шаг Кремль был вынужден пойти из-за санкций, наложенных Западом.
- Представитель Госдепа Нед Прайс отметил, что в конце 2022 года США опубликовали сведения о том, что КНДР оказывает России помощь в сфере безопасности. Прежде говорится о передаче вооружения ЧВК "Вагнера".
- Министерство финансов США обнародовало спутниковый снимок, показывающий, что Северная Корея поставляет оружие России. Были опубликованы фото, как российские вагоны, которые в ноябре ехали из России в Северную Корею и обратно.
- Скорее всего, это была первая поставка пехотных ракет и снарядов для использования вагнеровцами в Украине. Минфин США 26 января признал ЧВК "Вагнера" международной преступной организацией и наложил санкции.
- Также следует отметить, что 25 января президент США Джо Байден сообщил о решении передать Украине 31 танк Abrams со 120 мм снарядами и другими боеприпасами.