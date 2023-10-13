КНДР угрожает нанести ракетный удар по всем стратегическим объектам США, находящимся на Корейском полуострове. В частности, говорится об авианосце "Рональд Рейган", прибывшем в Южную Корею.
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США хотят напасть на КНДР
В авторитарном государстве убеждены, что визит авианосца якобы означает, что США создают ядерную угрозу, ведь реализация их планов нападения достигла "самого серьезного уровня".
Самый мощный и быстрый первый удар КНДР будет нанесен средствам "расширенного сдерживания", а также по базам зла на Корейском полуострове и вокруг него,
– говорится в сообщении.
Ядерная доктрина КНДР позволяет применять ядерное оружие не в ответ, а превентивно.
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- Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын в сентябре встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Вместе они посетили авиабазу Кневичи во Владивостоке. Они обсудили усиление военного сотрудничества между КНДР и Россией. Также они договорились усилить сотрудничество и взаимодействие между вооруженными силами стран и в сферах их национальной обороны и безопасности.
- США предупредили Пхеньян и Москву, что помощь России в войне в Украине будет предусматривать другой формат отношений с КНДР, и США начнут действовать жестче. И их действия коснутся не только экономических мер, но и военных.
- В октябре 2023 г. между Северной Кореей и Россией увеличилось количество грузовых перевозок. В частности, груз зафиксирован на железнодорожном объекте в северокорейском городе Туманган. Активность там гораздо выше той, которую американские аналитики прослеживали там за последние пять лет. Вероятно, КНДР перебрасывает в Россию боеприпасы и артиллерию. Однако окончательные выводы сделать сложно, ведь грузы накрыты брезентами.