КНДР угрожает нанести ракетный удар по всем стратегическим объектам США, находящимся на Корейском полуострове. В частности, говорится об авианосце "Рональд Рейган", прибывшем в Южную Корею.

Смотрите также По тактике ХАМАС: Южная Корея допускает внезапное нападение КНДР и оккупацию приграничья

США хотят напасть на КНДР

В авторитарном государстве убеждены, что визит авианосца якобы означает, что США создают ядерную угрозу, ведь реализация их планов нападения достигла "самого серьезного уровня".

Самый мощный и быстрый первый удар КНДР будет нанесен средствам "расширенного сдерживания", а также по базам зла на Корейском полуострове и вокруг него,

– говорится в сообщении.

Ядерная доктрина КНДР позволяет применять ядерное оружие не в ответ, а превентивно.

КНДР – Россия: как изменились отношения государств на фоне полномасштабной войны против Украины