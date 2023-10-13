КНДР погрожує завдати ракетного удару по всіх стратегічних об'єктах США, які перебувають на Корейському півострові. Зокрема, мовиться про авіаносець "Рональд Рейган", який прибув до Південної Кореї.
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США хочуть напасти на КНДР
У авторитарній державі переконані, що візит авіаносця начебто означає, що США створюють ядерну загрозу, адже реалізація їхніх планів нападу досягла "найсерйознішого рівня".
Найпотужніший і найшвидший перший удар КНДР буде завдано засобам "розширеного стримування", а також по базах зла на Корейському півострові та навколо нього,
– мовиться в повідомленні.
Ядерна доктрина КНДР дозволяє застосовувати ядерну зброю не у відповідь, а превентивно.
КНДР – Росія: як змінилися відносини держав на тлі повномасштабної війни проти України
- Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин у вересні зустрівся з міністром оборони Росії Сергєєм Шойгу. Разом вони відвідали авіабазу Кневичі у Владивостоці. Вони обговорили посилення військової співпраці між КНДР та Росією. Також вони домовились посилити "співробітництво і взаємодію" між збройними силами країн та у сферах їх національної оборони і безпеки.
- США попередили Пхеньян та Москву, що допомога Росії щодо війни в Україні передбачатиме інший формат відносин з КНДР, і США почнуть діяти жорсткіше. І їхні дії торкнуться не тільки економічних заходів, але й військових.
- У жовтня 2023 року між Північною Кореєю та Росією збільшилась кількість вантажних перевезень. Зокрема, вантажі зафіксували на залізничному об'єкті в північнокорейському місті Туманган. Активність там набагато вища за ту, яку американські аналітики простежували там протягом останніх п'яти років. Ймовірно, КНДР перекидає в Росію боєприпаси та артилерію. Проте остаточні висновки зробити важко, адже вантажі накриті брезентами.