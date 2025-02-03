Мобильные и вооружены лучше россиян: Newsweek о том, какие северокорейцы в бою

Пхеньян потерял около половины всего состава, который отправил в Россию. Солдаты КНДР оказались мобильнее и даже лучше вооруженными, чем россияне.

КНДР, вероятно, пришлет больше солдат в Россию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

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Как себя проявляют северокорейские военные на стороне России

В течение нескольких месяцев внимание было приковано к участию северокорейских военных в войне на стороне России вблизи украинской границы. Однако в последнее время их активность резко уменьшилась.

По словам полковника Александра Киндратенко, представителя Сил специальных операций Украины, последний раз фиксировали активное присутствие военных КНДР во время российских попыток вытеснить украинские подразделения из Курской области.

По данным разведки, Пхеньян отправил в Россию примерно 12 тысяч военных, из которых почти половина уже погибла или получила ранения. Независимое подтверждение этих цифр пока невозможно.

Мнения относительно боеспособности северокорейских солдат разделились. Одни источники называют их "пушечным мясом", другие же отмечают их дисциплинированность, физическую подготовку и умение обращаться с оружием. Однако современной войны дронов они не знали, из-за чего теряли много бойцов на поле боя.

Южнокорейские и украинские официальные лица заявляли о самоубийствах в северокорейских рядах, чтобы избежать плена ВСУ. В конце прошлого года США заявили, что знают об этих сообщениях, и что солдаты, вероятно, мотивированы "страхом мести их семьям в Северной Корее в случае, если они будут захвачены".

Что известно о пленных северокорейцах

Украинские силы уже захватили по меньшей мере двух пленных из КНДР. Один из них, по словам президента Владимира Зеленского, выразил желание остаться в Украине, другой стремится вернуться домой.

Во время эвакуации первого пленного с минного поля российская артиллерия и дроны начали интенсивный обстрел, пытаясь уничтожить и самого военнопленного, и украинское спецподразделение, что его спасал.

Перед исчезновением северокорейцы принимали активное участие в боях за Курскую область, часто атакуя одними и теми же маршрутами, что приводило к большим потерям. Известно, что они имели минимальное снаряжение – лишь небольшие запасы еды, воды и значительное количество боеприпасов.

Как были вооружены солдаты КНДР

По словам представителя Сил специальных операций Украины Киндратенко, войска Пхеньяна были очень мобильными, некоторые бойцы лишились защитного снаряжения, предоставленного Россией.

Иногда они действуют без касок и баллистических пластин, чтобы увеличить скорость во время штурма украинских позиций,

– сказал Киндратенко.

В их конфискованных рюкзаках было лишь немного еды, литр воды и никакого снаряжения от холода, например перчаток или термоодежды. В основном там они носили боеприпасы.

По словам Кондратенко, северокорейские войска имеют втрое больше магазинов, чем средний российский солдат, плюс запасы гранат и мин. Оборудование, изъятое из тел убитых солдат КНДР в Курске, свидетельствует, что они "часто лучше вооружены", чем российские силы.

Почти все северокорейцы имеют модернизированные варианты российского оружия. Например, вместо печально известного АК-47, которому много десятилетий, северокорейцы используют гораздо более современные автоматы АК-12.

Бесспорно, военнопленных из Северной Кореи будет больше,

– заявил Зеленский в середине января.

Несмотря на отсутствие официального подтверждения со стороны Москвы и Пхеньяна, Киев ожидает, что Северная Корея может отправить новые подкрепления. По словам Кондратенко, северокорейские войска могут вернуться на фронт после дополнительной подготовки или в рамках новой тактики наступления.