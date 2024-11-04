ВСУ в Курской области получат от США важную технику против солдат КНДР, – Forbes

Украинские военные в Курской области удерживают ориентировочно 270 квадратных миль. В то же время Россия может бросить на это направление тысячи северокорейских военных.

США объявили о пакете помощи на 425 миллионов долларов. В него войдут по меньшей мере 212 бронетранспортеров Stryker, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Что получат ВСУ от США для борьбы на Курщине

Аналитик издания заявил, что большинство уже предоставленных Украине бронетранспортеров Stryker уже находятся в Курской области. Поэтому, вероятнее всего, дополнительные машины также перебросят в этот район.

Дэвид Акс написал, что с учетом потерь в боях ориентировочно 20 Stryker, новая поставка от США увеличит количество этих бронемашин в ВСУ почти до 400.

Аналитик объяснил, что Украина обычно распределяет их по штурмовым бригадам. В частности, три батальона по 31 машине в каждой бригаде.

Предыдущих партий Stryker было достаточно для оснащения 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад, обе из которых выделили батальоны для вторжения в Курск в начале августа. Третья десантно-штурмовая бригада, 95-я, также находится в Курске – и в ней еще нет Stryker,

– пояснило издание.

Автор убежден, что теперь есть смысл оснастить именно эту бригаду, чтобы уравнять ее силы с двумя другими. По его словам, маневренные Stryker:

имея максимальную скорость 60 миль в час, подходит для хаотичных городских боев и быстрых штурмов дорог, которые характерны для боев в Курской области;

помимо скорости и маневренности, является хорошей наблюдательной и огневой платформой для установленных сверху датчиков и оружия.

Также Дэвид Акс убежден, что в условиях острого дефицита людей, новые Stryker, вероятнее всего, – единственная помощь, которую получат украинские военные в Курской области.