Мы имеем законное право уничтожить Южную Корею, – Ким Чен Ын
Источник:Bloomberg
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил Южную Корею "самым заклятым врагом" КНДР. Определение партией соседней страны как враждебной, по словам Кима, дает законные основания уничтожить ее.
Во время визита в Министерство обороны для празднования годовщины основания армии, Ким Чен Ын заявил, что представители "марионеточной республики" Южной Кореи отклоняют усилия Пхеньяна по сотрудничеству. Об этом сообщило государственное информационное агентство Северной Кореи.
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Заявление Кима об изменении политики в отношении Южной Кореи
Диктатор в своем обращении к работникам Министерства обороны отметил, что северокорейская партия и правительство объявили Южную Корею "опасным государством и неизменным заклятым врагом". Они также решили, что политикой партии в отношении соседней страны является ее "оккупация и подчинение в случае чрезвычайной ситуации".
Ким Чен Ын заявил, что целью власти соседней страны является захват Северной Кореи и объединение "путем поглощения".
Поскольку мы четко определили марионеточную республику Корею как враждебное нам государство, мы имеем законное право нанести ей удар и уничтожить ее в любой момент, если она посмеет нас провоцировать,
– сказал Ким Чен Ын.
Правительство под руководством президента Южной Кореи Юн Сук Йоля убеждено, что Северная Корея станет активнее перед парламентскими выборами с целью повышения своего влияния. Консервативная партия под руководством Юна поддерживает военное сотрудничество с Соединенными Штатами и жесткую позицию в отношении Пхеньяна, будет бороться с Демократической партией, которая выступает за сближение с Северной Кореей.
Переговоры по ядерному разоружению не имеют особого успеха, а северокорейский диктатор тем временем выпустил серию нового оружия, предназначенного для осуществления ядерных ударов по США и их союзникам.
Вашингтон неоднократно предупреждал, что использование КНДР ядерного оружия приведет к концу правления Ким Чен Ына.
Усиление конфликта Северной и Южной Кореи: главные сведения
- Во время своей предвыборной кампании в 2021 году будущий президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что будет просить Соединенные Штаты передислоцировать тактическое ядерное оружие в Южной Корее, если будет угроза со стороны Северной Кореи. В ноябре 2022 года состоялись совместные учения военно-воздушных сил США и Южной Кореи под названием Vigilant Storm.
- В ноябре 2023 года Северная и Южная Кореи приостановили пакт, направленный на снижение напряженности между двумя странами, который был подписан на межкорейском саммите в сентябре 2018 года.
- 15 января 2024 года Ким Чен Ын объявил, что мирное воссоединение больше невозможно, и предложил определить Южную Корею как враждебное государство в конституции Северной Кореи. Было также объявлено, что Северная Корея распустит Комитет по мирному воссоединению Родины, и Национальное бюро экономического сотрудничества.
- Недавно государственное информационное агентство Северной Кореи заявило, что парламент отменил законы об экономическом сотрудничестве с Южной Кореей. С начала года режим Ким Чен Ына развернул кампанию давления на Южную Корею, которая включала испытания крылатых ракет, угрожающие высказывания в сторону Сеула и снос памятника в Пхеньяне, символизирующий надежду на объединение стран.