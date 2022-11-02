В МИД Украины отреагировали на массированный запуск КНДР баллистических ракет

Северная Корея 2 ноября запустила баллистические ракеты через морскую границу с Южной Кореей. Одна из них упала в открытом море.

Спикер МИД Украины Олег Николенко отметил, что запуск баллистических ракет Северной Кореей представляет угрозу региональной стабильности.

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КНДР угрожает региональной стабильности

Также Николенко подчеркнул, что КНДР необходимо отказаться от каких-либо ядерных и ракетных программ.

Массированный запуск КНДР баллистических ракет является еще одним безответственным и провокационным шагом, угрожающим региональной стабильности. Режим Пхеньяна должен отказаться от какой-либо деятельности, связанной с его ядерными и ракетными программами,

– отметил он в сети.

Отметим, что КНДР выпустила не менее 10 ракет по западным и восточным регионам, в том числе и три баллистических ракеты малой дальности.

Одна из запущенных Северной Кореей ракет летела по направлению к южнокорейскому острову Уллиндо в Японском море. В конце концов, она упала в открытом море.

Вторая ракета упала в 57 километрах от южнокорейского города Сокчхо. А третья – за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ядерные угрозы КНДР

31 октября США и Южная Корея начали обширные совместные воздушные учения. В них участвуют около 240 самолетов, в том числе усовершенствованы реактивные самолеты-невидимки F-35.

Северная Корея 1 ноября выступила с угрозой применить ядерное оружие. Отмечая, что США и Южная Корея "заплатят самую ужасную цену в истории" из-за совместных военных учений на Корейском полуострове.

Враждебность на Корейском полуострове в последние месяцы усилилась, когда Северная Корея провела испытания ракет, способных нести ядерные боеголовки. Кроме того, государство приняло закон, разрешающий превентивное применение ядерного оружия в широком диапазоне ситуаций.

США, Япония и Южная Корея пригрозили КНДР ответом "беспрецедентного" масштаба, если она проведет седьмое испытание ядерной бомбы.

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