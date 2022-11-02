КНДР впервые запустила ракету через морскую границу Южной Кореи
Источник:Kyodo
Северная Корея выпустила баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Одна из них упала в открытом море.
Это произошло во время совместных воздушных учений. Их проводили США и Южная Корея.
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Как КНДР играла баллистическими ракетами
Как стало известно, по западным и восточным регионам было выпущено по меньшей мере 10 ракет разных типов, в том числе три баллистические ракеты малой дальности.
Одна из запущенных Северной Кореей ракет летела по направлению к южнокорейскому острову Уллиндо в Японском море. В конце концов, она упала в открытом море.
Вторая ракета завершила полет в 57 километрах от южнокорейского города Сокчхо. А третья – упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Из-за этого Токио выразил протест Пхеньяну в связи с запуском баллистических ракет. Также Япония созывает совет национальной безопасности в связи с ракетными пусками КНДР.
Кстати, 31 октября США и Южная Корея начали обширные совместные воздушные учения. В них участвуют около 240 самолетов, в том числе усовершенствованы реактивные самолеты-невидимки F-35.
Уже был подобный случай
Северная Корея 28 октября совершила ракетный запуск в направлении Японии. Ракет было две, обе они принадлежат к классу ракет малой дальности. КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности. Запуск состоялся в ходе очередных учений. Ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.
США переместили в Корею авианосную ударную группу
США переместили авианосную ударную группу ВМС к берегам Корейского полуострова. Соответствующее решение США было принято на фоне напряжения в регионе после серии ракетных запусков Северной Кореи.
Совет национальной безопасности предупредил, что провокация Северной Кореи встретит более мощный ответ.
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