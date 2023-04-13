Воздушная тревога в Японии: жители Хоккайдо должны были идти в укрытие из-за ракеты из Северной Кореи

Ночью 13 апреля жителей японского острова Хоккайдо призвали идти в укрытиях. Причиной послужил пуск баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря.

Японские власти объявили отбой воздушной тревоги на Хоккайдо, когда определили, что ракета не упадет поблизости. Однако из-за этой опасности школы на острове перенесли работу, а некоторые поезда и вовсе приостановили.

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Воздушная тревога в Японии: что известно сейчас

Северная Корея выпустила ракету в 7 утра по местному времени вблизи Пхеньяна, сообщили южнокорейские военные. Из-за этой опасности на японском острове Хоккайдо объявили тревогу и призвали жителей эвакуироваться.

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Береговая охрана Японии заявила, что баллистическая ракета упала где-то в 8 утра в море к востоку от Северной Кореи. В министерстве обороны страны пока не могут подтвердить, пролетел ли снаряд над японской экономической зоной.

Впоследствии Япония созвала заседание Совета национальной безопасности. Министр обороны страны Ясуказу Хамада заявил, что ракета была выпущена к востоку под большим углом и не упала на территорию острова.

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Союзники Японии Южная Корея и США отреагировали на запуск баллистики, заявив, что Северная Корея постоянно угрожала региональному миру "беспрецедентным уровнем провокаций и угрожающих слов".

Что известно о новой ракете КНДР

Южнокорейский военный чиновник сказал, что эта ракета была новым оружием, которое демонстрировали на недавних северокорейских военных парадах. Он предположил, что ракета содержит твердое топливо.

Пока мы оцениваем, что они выпустили новый тип баллистической ракеты средней или межконтинентальной дальности.

– сказал чиновник.

Ракета пролетела около 1 тысячи километров с максимальной высотой полета менее 6 тысяч километров, что стало рекордным значением для КНДР. По словам корейского военного, ракеты на таком виде топлива легче транспортировать и хранить, и к тому же можно запускать почти без предупреждения или подготовки.

Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что находятся в состоянии повышенной готовности и тесно координируют действия со своим главным союзником Соединенными Штатами.

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