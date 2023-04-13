Японська влада оголосила відбій повітряної тривоги на Хоккайдо коли визначила, що ракета не впаде поблизу. Однак через цю небезпеку школи на острові перенесли роботу, а деякі потяги призупинили.

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Повітряна тривога у Японії: що відомо наразі

Північна Корея випустила ракету о 7 ранку за місцевим часом поблизу Пхеньяна, про це повідомили південнокорейські військові. Через цю небезпеку на японському острові Хоккайдо оголосили тривогу та закликали жителів евакуюватися.

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Берегова охорона Японії заявила, що балістична ракета впала десь о 8 ранку у море на схід від Північної Кореї. У міністерстві оборони країни наразі не можуть підтвердити чи пролітав снаряд над японською економічною зоною.

Згодом Японія скликала засідання Ради національної безпеки. Міністр оборони країни Ясуказу Хамада заявив, що ракета була випущена на схід під великим кутом і не впала на територію острова.

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Союзники Японії Південна Корея та США відреагували на запуск балістики, заявивши, що Північна Корея постійно погрожувала регіональному миру "безпрецедентним рівнем провокацій і погрозливих слів".

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Південнокорейський військовий чиновник сказав, що ця ракета була новою зброєю, яку демонстрували на нещодавніх північнокорейських військових парадах. Він припустив, що ця ракета містить тверде паливо.

Поки ми оцінюємо, що вони випустили новий тип балістичної ракети середньої або міжконтинентальної дальності,

– сказав чиновник.

Ракета пролетіла близько 1 тисячу кілометрів з максимальною висотою польоту менш ніж 6 тисяч кілометрів, що стало рекордним значенням для КНДР. За словами корейського військового, ракети на такому виді палива легше транспортувати та зберігати, до того ж їх можна запускати майже без попередження чи підготовки.

У збройних силах Південної Кореї заявили, що перебувають у стані підвищеної готовності та тісно координують дії зі своїм головним союзником Сполученими Штатами.

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