"В шаге от ядерного удара по Украине": почему книга Боба Вудворда вызвала скандал в США

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Уже 15 октября стартуют продажи книги легендарного журналиста Боба Вудворда "Война", главным героем которой фактически стал Дональд Трамп, а фоном – российская агрессия против Украины. Тот факт, что книга выходит за несколько недель до выборов президента США, где снова за пост борется Трамп, привлекла к "Войне" всеобщий интерес.

И не зря, ведь источники Вудворда буквально "хоронят" Трампа и показывают, какую ужасную ошибку допустили американские избиратели в 2016 году. 24 Канал рассказывает о новой книге Боба Вудворда и рассказывает наиболее шокирующие истории из нее.

Кто такой Боб Вудворд и стоит ли доверять его книге

Боб Вудворд – это легенда журналистики и стандарт для этой профессии. Также, он, пожалуй, самый известный в мире журналист и участник действительно исторических событий.

Именно благодаря статьям Боба Вудворда и его коллеги по The Washington Post Карла Бернштейна в 1972 году разразился "Уотергейтский скандал" и были разоблачены грязные трюки администрации президента Ричарда Никсона. В итоге Никсон был вынужден уйти с должности в отставку, а журналисты стали героями.



Боб Вудвард в The Washington Post в 1974 году / Фото: Рон Галелла / WireImage, Майкл Ковач / Getty

Их слава возросла в разы после выхода книги "Вся президентская рать", за которой мгновенно в 1976-м последовал художественный фильм, где Вудворда и Бернштейна сыграли звезды первого эшелона Роберт Редфорд и Дастин Хофман соответственно.

Еще одним неочевидным выгодополучателем "Уотергейтского скандала", который раскрыли журналисты The Washington Post, стала порноиндустрия, ведь анонимный источник Вудворда и Бернштейна с легкой руки их редактора получил псевдоним "Глубокая глотка". Что дало популярному порнофильму просто культовый статус.

Кстати, Вудворд и Бернштейн не раскрыли имени своего информатора и это сделал он сам в 2005 году ("Глубокой глоткой" оказался тогдашний заместитель директора ФБР Марк Фелт). Именно этот факт вдохновил других информаторов журналистов в высоких кабинетах быть откровенными и не бояться, что их разоблачат.

Сам Вудворд сначала называл свой источник как MF – якобы сокращение от "мой друг"/my friend (то есть первыми буквами имени и фамилии информатора), что было не очень профессионально. Поэтому новый псевдоним, который получил Фелт, был не только лучшим, но и, возможно, спасительным.



Позже Вудворд был значительно осмотрительнее. Именно поэтому, одним из источников новой книги Вудворда стал действующий участник кампании Дональда Трампа.



Марк Фелт в 1980 году в Вашингтоне / Фото Джастин Салливан / Getty

С тех пор Боб Вудворд получил две Пулитцеровские премии и написал около 2 десятков книг в жанре нон-фикшн, построенных в основном на интервью с влиятельными и хорошо информированными лицами. Часто анонимными, но это тот случай, где репутация ветерана журналистики и заместителя главного редактора The Washington Post была гарантией как качества, так и правдивости.

Вудворд – большой педант и прагматик, его интервью длятся много часов, он обращает внимание на все и поэтому в книгах появляются просто уникальные мелочи, что и создают атмосферу действительно глубокой истории.

О чем новая книга Вудворда и была ли Украина в шаге от ядерного удара

Хотя книга и получила название "Война", а ее героями стали Камала Харрис, Джо Байден, Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху, на самом деле она, как и предыдущая – "Страх", снова о Дональде Трампе. А российская агрессия является лишь фоном.

Главным же является реакция Трампа на нее. Но не только Трампа. Вудворд пишет и о реакции действующей администрации Белого дома (президента Байдена и вице-президента Харрис), ведь полномасштабное вторжение началось не во времена каденции Трампа.

В частности, Вудворд пишет, что накануне вторжения России Камала Харрис во время встречи на Мюнхенской конференции по безопасности убеждала Зеленского эвакуироваться (то есть сбежать из Киева).

Также Вудворд пишет о том, что американская разведка считала вполне реальной ядерную атаку россиян против Украины осенью 2022 года (когда оккупанты были разбиты на Харьковщине и вынуждены были бежать из Херсона).

Журналист рассказывает о телефонном разговоре главы Пентагона Ллойда Остина и тогдашнего российского министра обороны Шойгу. Он состоялся на повышенных тонах и фактически включал угрозы американцев россиянам.

Господин министр. Я руковожу самыми мощными вооруженными силами в мире. Я не угрожаю,

– Боб Вудоврд пересказывает разговор Ллойда Остина с Сергеем Шойгу от октября 2022 года.

Крылатые фразы Байдена и правда об интеллекте Трампа

В книге много громких и ярких фраз. Чего только стоят крылатые выражения Байдена:

"Они все прос*али в 2014-м" (о том, что Обама проспал российский захват Крыма) или

"Этот сукин сын, Биби Нетаньяху, он плохой парень. Он плохой, черт возьми, парень" (о нынешних событиях на Ближнем Востоке, так в "Войне" Вудворд пишет не только об украинской войне).

Впрочем, даже эти эмоциональные заявления не разрушают действующей картины мира и легко вписываются в контекст. А вот поступки Трампа действительно шокируют.

Для своей новой книги 81-летний Боб Вудворд поговорил с более 20 членами команды Трампа во времена его президентства, а также с некоторыми действующими представителями его окружения и кампании.

Добиться от них откровенности не было особенно сложно, ведь Дональд Трамп за время своего президентства перессорился практически со всеми профессионалами в своем окружении и заставил уйти в отставку чуть ли не всех, кто имел отличное от его собственного мнение и мог что-то ему возразить.

Так, еще со времен "Страха" (книга вышла в 2018-м) мы знаем, что члены команды Трампа считали его слабоумным. В частности, глава аппарата Белого дома Джон Келли называл бывшего патрона "идиотом", а министр обороны Джеймс "Бешеный пес" Мэттис уверял, что интеллект 45-го президента США где-то на уровне учеников средней школы.



В принципе, это не те инсайды, о которых мы не догадывались, но из уст персонажей такого уровня они приобретают особую силу и звучат как диагноз.

Контакты Трампа с Путиным

Именно продолжением анамнеза Трампа и стала новая книга Вудворда. В ней автор раскрывает тему отношений Трампа с Путиным, о которых сам Трамп постоянно говорит и называет Путина своим другом.

Вудворд утверждает, что даже сейчас контакты Трампа с Путиным не прекратились, и после отставки Трамп разговаривал с российским диктатором минимум 7 раз по телефону. Последний раз – в 2024 году, телефонный разговор состоялся в поместье Трампа в Мар-а-Лаго в формате тет-а-тет, поскольку Трамп приказал выйти своим секретарям из помещения.

Что в тот момент делал Путин – неизвестно. Но, если учитывать большую статью коллег из The New York Times, в которой рассказывается история превращения 45-го президента США в марионетку российского диктатора (здесь уже пора вспоминать другой фильм с Робертом Редфордом – "Кандидат от Маньчжурии"), то можно предположить, что Путин во время того разговора самодовольно улыбался.

Также Вудворд касается темы парламентского кризиса в США конца 2023 – начала 2024 года, заложницей которого стала Украина. Тогда Трамп и его сторонники заблокировали выделение помощи Украине, что привело к глубокому кризису на фронте и длительному наступлению России (продолжается и сейчас).

Как утверждает автор, только личное вмешательство спикера Палаты Представителей Майка Джонсона позволило убедить Трампа прекратить блокаду. Тот сумел донести до Трампа мысль, что помощь Украине может быть козырем во время выборов.

Реакция на книгу Боба Вудворда

Представитель кампании Трампа Стивен Чунг информацию из книги Вудворда, которую The Washington Post подали как отдельные статьи, отрицает.

Господин Чунг также заявил, что книга Вудворда "либо должна быть на распродаже в отделе художественной литературы в книжном магазине со скидками, либо использоваться как туалетная бумага".

То же, кстати, делает и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Правда, он признал то, что Трамп направил Путину в подарок вакцины от Covid-19, которые тот с радостью принял.

Напомним, именно во время коронавирусной изоляции Путин принял окончательное решение о полномасштабном вторжении в Украину.

В Белом доме также отреагировали на возможные контакты Трампа с Путиным. Там обеспокоены и намекнули, что Трамп выступал против увеличения помощи Украине для защиты от российской агрессии не просто так.

Главный вывод, который делает Вудворд заключается в том, что выходки Никсона по сравнению с тем, что сделал и еще может сделать Трамп, – детские шалости. И именно это делает его еще более непригодным для должности в Овальном кабинете, чем Никсон, который вынужден был подать в отставку после разоблаченного Вудовордом и Бернштейном Уотергейтского скандала.

Трампа же не сумели выбить даже постоянные разоблачения во лжи, многочисленные судебные дела и спровоцированный им мятеж, который потерпел полное фиаско. Поэтому остаются выборы 5 ноября, а также книга, которая выходит за три недели до них и которая, возможно, сможет убедить избирателей не делать самую большую ошибку в жизни.

Если же не поможет и она, тогда избирателей ждет последний аргумент – 11 октября 2024 в американском прокате стартует художественный фильм "Ученик" о молодых годах Дональда Трампа и его превращении в "плохого парня". Главную роль (то есть самого Трампа) в ленте сыграл Себастьян Стэн.