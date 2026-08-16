Об этом сообщают в ГСЧС и местные СМИ.

Что известно об ударе по книжному рынку в столице?

В результате ночной российской атаки на Киев в столице произошли пожары и разрушения. Последствия обстрела зафиксировали, в частности, в Оболонском и Голосеевском районах.

Одним из самых масштабных пожаров стал пожар на территории книжного рынка "Петровка" возле станции метро "Почайна" в Оболонском районе. Огонь охватил торговые павильоны и уничтожил товары предпринимателей. По сообщению ГСЧС, спасатели продолжают ликвидировать последствия ночного обстрела столицы.

Отметим, что книжный рынок "Петровка" – известный книжный рынок, который является одним из старейших и крупнейших в Киеве. Он работает еще с 1990-х годов и на протяжении десятилетий оставался популярным местом, где читатели могли найти новые, редкие и букинистические издания.

Последствия удара по книжному рынку в Киеве / Фото ГСЧС

Напомним, 30 июля россияне уже наносили удар по книжному рынку в Киеве. Тогда огонь охватил торговые павильоны и близлежащие сооружения, нанеся значительный материальный ущерб.

В ночь на 16 августа Россия нанесла по Киеву удар баллистическими ракетами. В результате ночного удара известно о трех пострадавших.

В Оболонском районе зафиксировали падение обломков и возгорание нежилых помещений по двум адресам. Взрывная волна незначительно повредила здание, а еще одним адресом произошло попадание в нежилое сооружение. В Голосеевском районе возник пожар на территории нежилой застройки. Спасатели локализовали возгорание.