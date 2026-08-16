Про це повідомляють у ДСНС та місцеві ЗМІ.

Що відомо про удар по книжковому ринку у столиці?

Унаслідок нічної російської атаки на Київ у столиці сталися пожежі та руйнування. Наслідки обстрілу зафіксували, зокрема, в Оболонському та Голосіївському районах.

Однією з найбільш масштабних пожеж стала пожежа на території книжкового ринку "Петрівка" біля станції метро "Почайна" в Оболонському районі. . Вогонь охопив торговельні павільйони та знищив товари підприємців. За повідомленням ДСНС, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки нічного обстрілу столиці.

Зазначимо, книжковий ринок "Петрівка" – відомий книжковий ринок, який є одним із найстаріших і найбільших у Києві. Він працює ще з 1990-х років та протягом десятиліть залишався популярним місцем, де читачі могли знайти нові, рідкісні й букіністичні видання.

Наслідки удару по книжковому ринку у Києві / Фото ДСНС

Нагадаємо, 30 липня росіяни вже завдавали удару по книжковому ринку у Києві. Тоді вогонь охопив торговельні павільйони та прилеглі споруди, спричинивши значні матеріальні збитки.

У ніч на 16 серпня Росія завдала по Києву удару балістичними ракетами. Внаслідок нічного удару відомо про трьох постраждалих.

У Оболонському районі зафіксували падіння уламків і загоряння нежитлових приміщень за двома адресами. Вибухова хвиля незначно пошкодила будівлю, а ще за однією адресою сталося влучання в нежитлову споруду. У Голосіївському районі виникла пожежа на території нежитлової забудови. Рятувальники локалізували загоряння.