ГУР получило секретную документацию новейшей атомной лодки России "Князь Пожарский"
- ГУР Украины получило секретную документацию о новейшей атомной подводной лодке России "Князь Пожарский", включая поименные списки экипажа, боевые инструкции, схемы и инженерную документацию.
- Лодка "Князь Пожарский" является частью 31 дивизии Северного флота России с 2025 года и имеет стратегическое значение как часть ядерной триады, с 16 пусковыми шахтами для ракет Р-30 "Булава-30".
Специалисты ГУР получили закрытую внутреннюю документацию о новейшей подводной лодке России. Речь идет о "Князе Пожарском".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.
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Что известно о новейшей атомной лодке России?
Так, в распоряжении разведки оказались такие документы об атомной субмарине стратегического назначения К-555 "Князь Пожарский" проекта 955А "Борей-а":
- поименные списки личного состава экипажа подводной лодки, включая данные о должностях, квалификации и уровне физической подготовки;
- боевые инструкции для экипажа;
- боевая схема корабля, схемы систем обеспечения живучести и организационной структуры экипажа;
- предписания экипажа в каютах и кубриках, инструкции по передаче раненых и грузов, порядок действий во время буксировки и другие должностные инструкции;
- инженерная документация, в частности акт исследования деформированного радиобуя с указанием членов комиссии и предприятий, участвовавших в исследовании.
Кроме того, ГУР получили выписку из книги корабельных расписаний "Пожарского", которая регулирует ежедневную боевую и повседневную работу судна.
Подводные лодки проекта 955А "Борей-а" – один из ключевых элементов так называемой ядерной триады кремля. Субмарины имеют 16 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30", каждая из которых может нести до 10 боевых блоков,
– сообщило Главное управление разведки.
Важно, что "Князь Пожарский" стал частью 31 дивизии подводных лодок Северного флота России только 24 июля 2025 года. Базируется он в Гаджиево, Мурманская область. Принимал судно на боевое дежурство лично Путин.
Украинская разведка объясняет: полученная документация позволяет выявить особенности и технические ограничения не только "Князя Пожарского", но и других субмарин проекта 955А.
Документы "Князя Пожарского", которые получила Украина / фото ГУР
Кстати, недавно стратегическая база россиян "Рыбальский" в Камчатке получила повреждения в результате цунами. Там размещены большинство подводных лодок Тихоокеанского флота России, в частности атомные субмарины.