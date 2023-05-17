САП просит взять под стражу Князева: нашли не всю взятку

Руководитель САП обратился в Высший совет правосудия, чтобы взять под стражу бывшего Председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Пока он находится в изоляторе временного содержания.

Заседание состоится 18 мая в 11:00. О результатах рассмотрения подачи сообщат дополнительно.

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Нашли не всю взятку

Прокурор Александр Омельченко подчеркнул, что для содержания Князева в изоляторе временного содержания остаются основания. Он объяснил, что не всю сумму взятки нашли ("меченые купюры"). Кроме того, еще не истекли соответствующие сроки. Подозрение вручили 16 мая.

Адвокат во время заседания ссылался на специальный статус судьи, которого нельзя задержать без разрешения ВСП. Однако сторона обвинения обратилась к ВСП, чтобы получить разрешение на содержание под стражей.

Прокурор говорит о риске препятствования со стороны Князева

По словам прокурора, есть риск препятствования по делу со стороны Князева.

Рассказали, что во время задержания Князев не реагировал на законные требования детектива, пытался пользоваться своим мобильным телефоном, вероятно хотел удалить определенную информацию. Также пытался выхватить этот мобильный.

Поэтому все основания для задержания Князева без согласия ВСП продолжаются,

– подытожил Омельченко.

Задержание Князева: что известно