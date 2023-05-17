Засідання відбудеться 18 травня о 11:00. Про результати розгляду подання повідомлять додатково.

До теми Князєв – в ізоляторі: прокуратура вимагає дозволу на тримання під вартою, а захист все оскаржив

Знайшли не весь хабар

Прокурор Олександр Омельченко наголосив, для тримання Князєва в ізоляторі тимчасового тримання залишаються підстави. Він пояснив, що не всю суму хабаря знайшли ("мічені купюри"). Крім того, ще не спливли відповідні терміни. Підозру вручили 16 травня.

Адвокат під час засідання посилався на спеціальний статус судді, якого не можна затримати без дозволу ВРП. Проте сторона обвинувачення звернулась до ВРП, аби отримати дозвіл на тримання під вартою.

Прокурор каже про ризик перешкоджання з боку Князєва

За словами прокурора, є ризик перешкоджання у справі з боку Князєва.

Розповіли, що під час затримання Князєв не реагував на законні вимоги детектива, намагався користуватися своїм мобільним телефоном, ймовірно, хотів видалити певну інформацію. Також намагався вихопити цей мобільний.

Тому всі підстави для затримання Князєва без надання згоди ВРП тривають,

– підсумував Омельченко.

Затримання Князєва: що відомо