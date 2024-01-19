Прайсы дороже предложений компании Гринкевича: ЗВО Киева заключили подозрительные контракты с МО

Министерство обороны Украины заключило соглашения на сумму 55 миллионов гривен с двумя киевскими университетами на питание военных. Цены оказались значительно выше других контрактов Минобороны, утверждают расследователи.

Национальный авиационный университет и Киевский национальный университет имени Шевченко получили от Минобороны 55 миллионов на обеспечение питанием своих курсантов. Стоимость питания в сутки на одного человека составляет более 150 гривен, что существенно превышает цены среднестатистических поставщиков.

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Цены на продукты впечатляют

Согласно данным "Прозорро", НАУ выставил счет на 153 гривен в сутки на человека, а КНУ – 152,7 гривны. Для сравнения:

компания "Гранд консалт" Татьяны Глиняной предлагала питание по цене 117,84 гривны в сутки;

компания "Трейд лайнс ритейл", связанная со скандальным семейством Гринкевичей, предлагала питание за 105,98 гривны в сутки.

Цены каталогов от университетов выше всех других поставщиков продовольствия для Минобороны… Цены продовольствия в университетских столовых в Киеве существенно выше цен для воинских частей,

– пишут расследователи.

Скажем, стоимость питьевой воды и гречки в контрактах стоит от 8 до 15 гривен за литр, в то время как у фирм – от 5 до 7 гривен. Это вызывает беспокойство среди общественности и экспертов.



Цены на продукты, предложенные университетами и частными компаниями / Таблица "Наши деньги"



Разница между ценами на продукты от ЗВО и частных компаний / Взято из материала "Наши деньги"

Университеты получили свои контракты без торгов, поскольку речь идет о питании курсантов в столовых учебных заведений. Это отличается от обычной практики выбора поставщиков через конкурентные торги.

Ректор КНУ Владимир Бугров и и. о. ректор НАУ Владимир Шульга подписали контракты от имени своих университетов. Со стороны Минобороны соглашениями занимался Департамент ресурсного обеспечения.

В будущем, согласно новой системе, поставщиков продовольствия для военных будет выбирать Агентство "Государственный оператор тыла", которое должно обеспечить большую прозрачность и эффективность расходов через проведение открытых торгов.

Соглашения с университетами будут действовать до 31 марта 2024 года. Ситуация с высокими ценами на питание военных вызвала обсуждение среди общественности и экспертов, призывающих к большей прозрачности и ответственности при распределении государственных средств.

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Добавим, что издание Texty.org.ua не так давно писало о том, что руководители столовых КНУ имени Шевченко привлекали родственников к схемам поставок продуктов. Расследователи тогда утверждали, что группа связанных между собой фирм зарабатывала миллионы гривен на поставках продуктов. Эти компании, как говорится в материале, относятся к семьям руководства Центров питания.