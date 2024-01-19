Національний авіауніверситет та Київський національний університет імені Шевченка отримали від Міноборони 55 мільйонів на забезпечення харчуванням своїх курсантів. Вартість харчування на добу на одну особу становить понад 150 гривень, що суттєво перевищує ціни середньостатистичних постачальників.

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Ціни на продукти вражають

Згідно з даними "Прозорро", НАУ виставило рахунок на 153 гривень на добу на особу, а КНУ – 152,7 гривні. Для порівняння:

компанія "Гранд консалт" Тетяни Глиняної пропонувала харчування за ціною у 117,84 гривні на добу;

компанія "Трейд лайнс рітейл", пов'язана зі скандальним сімейством Гринкевичів, пропонувала харчування за 105,98 гривні на добу.

Ціни каталогів від університетів вищі від усіх інших постачальників харчів для Міноборони… Ціни харчів в університетських їдальнях у Києві суттєво вищі від цін для військових частин,

– пишуть розслідувачі.

Скажімо, вартість питної води та гречки у контрактах коштує від 8 до 15 гривень за літр, у той час, як у фірм – від 5 до 7 гривень. Це викликає занепокоєння серед громадськості та експертів.



Ціни на продукти, що запропонували університети та приватні компанії / Таблиця "Наші гроші"



Різниця між цінами на продукти від ЗВО та приватних компаній / Взято з матеріалу "Наші гроші"

Університети отримали свої контракти без проведення торгів, оскільки йдеться про харчування курсантів у їдальнях навчальних закладів. Це відрізняється від звичайної практики вибору постачальників через конкурентні торги.

Зверніть увагу! Ректор КНУ Володимир Бугров та в.о. ректора НАУ Володимир Шульга підписали контракти від імені своїх університетів. З боку Міноборони угодами займався Департамент ресурсного забезпечення.

У майбутньому, згідно з новою системою, постачальників харчів для військових буде обирати Агенція "Державний оператор тилу", яка має забезпечити більшу прозорість та ефективність витрат через проведення відкритих торгів.

Угоди з університетами діятимуть до 31 березня 2024 року. Ситуація з високими цінами на харчування військових викликала обговорення серед громадськості та експертів, які закликають до більшої прозорості та відповідальності під час розподілу державних коштів.

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Додамо, що видання Texty.org.ua не так давно писало про те, що керівники їдалень КНУ імені Шевченка залучали родичів до схем постачання продуктів. Розслідувачі тоді стверджували, що група фірм, пов'язаних між собою, заробляла мільйони гривень на постачанні продуктів. Ці компанії, як йдеться в матеріалі, мають стосунок до родин керівництва Центрів харчування.