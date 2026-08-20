Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно об арт-инсталляции?

На монументе запустили аудиовизуальную арт-инсталляцию под названием "Будущее помнит". Инсталляция длится 5 минут. В течение этого времени на статуе появляются различные символы, объединенные в единый рассказ об истории и идентичности.

"Родина-Мать" в Киеве: Фото 24 Канал

Инсталляция посвящена 35-летию независимости Украины. Ее будут показывать каждый вечер до 1 сентября с 21:00 до 23:00.

Инсталляция на "Родине-Мать": смотрите видео

Напомним, что "Родину-Мать" ежегодно в честь Дня Независимости подсвечивают в сине-желтый.

Также монумент регулярно окрашивают в другие цвета. 4 июля "Родину-Мать" "перекрасили" в синий, белый и красный. Так, Украина поздравила Соединенные Штаты с 250-летием провозглашения независимости.