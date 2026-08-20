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24 Канал Новости Украины В Киеве "Родина-Мать" засияла сине-желтыми цветами: кадры праздничной инсталляции
20 августа, 22:19
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Обновлено - 22:51, 20 августа

В Киеве "Родина-Мать" засияла сине-желтыми цветами: кадры праздничной инсталляции

Даниил Жоров

Ко Дню Независимости в Киеве состоится арт-инсталляция. Монумент "Родина-Мать", расположенный в Печерском районе столицы, будет подсвечен в цвета национального флага.

Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно об арт-инсталляции?

На монументе запустили аудиовизуальную арт-инсталляцию под названием "Будущее помнит". Инсталляция длится 5 минут. В течение этого времени на статуе появляются различные символы, объединенные в единый рассказ об истории и идентичности.

"Родина-Мать" в Киеве: Фото 24 Канал

 

Инсталляция посвящена 35-летию независимости Украины. Ее будут показывать каждый вечер до 1 сентября с 21:00 до 23:00. 

Инсталляция на "Родине-Мать": смотрите видео

 

Напомним, что "Родину-Мать" ежегодно в честь Дня Независимости подсвечивают в сине-желтый. 

Также монумент регулярно окрашивают в другие цвета. 4 июля "Родину-Мать" "перекрасили" в синий, белый и красный. Так, Украина поздравила Соединенные Штаты с 250-летием провозглашения независимости.

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