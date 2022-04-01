Ко Дню смеха Укрзализныця устроила выставку мемов о войне на вокзалах Одессы, Киева и Львова

Работники Укрзализныци решили немного отвлечь украинцев и устроили на вокзалах выставку мемов о войне с Россией. Ее посвятили 1 апреля – Дню смеха.

В пресс-службе Укрзализныци отметили, что у мирных жителей Украины существует 3 действенные таблетки от страха: Виталий Ким, Алексей Арестович и юмор. Там добавили, что порции первые 2 украинцы получают ежедневно, а вот с последними случаются перебои в поставках.

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Способность сохранять чувство юмора

В Укрзализныци сообщили, что именно поэтому решили организовать в честь Дня смеха выставку на вокзалах Одессы, Киева и Львова. Там также подчеркнули, что в этом году речь идет не о веселье в привычном понимании, а о способности сохранять чувство юмора, несмотря на войну и ее последствия.

"Эту поставку юмора мы осуществили вместе с креативным украинским народом", – заявили в Укрзализныце.

Ко Дню смеха на 3 вокзалах Украины организовали выставку мемов о войне: фото Укрзализныци

К слову, глава Николаевской ОВА потролил россиян по случаю Дня смеха, который отмечают 1 апреля. Он сообщил 2 новости об оккупантах, одна из которых является правдивой.

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