У пресслужбі Укрзалізниці зазначили, що в мирних мешканців України існує 3 дієві пігулки від страху: Віталій Кім, Олексій Арестович та гумор. Там додали, що порції перших 2 українці отримують щоденно, а от з останніми трапляються перебої в постачанні.

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Здатність зберігати почуття гумору

В Укрзалізниці повідомили, що саме тому вирішили організувати на честь Дня сміху таку виставку на вокзалах Одеси, Києва та Львова. Там також підкреслили, що цього року мовиться не про веселощі у звичному розумінні, а про здатність зберігати почуття гумору попри війну та її наслідки.

"Цю поставку гумору ми здійснили разом з креативним українським народом", – заявили в Укрзалізниці.

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До слова, голова Миколаївської ОВА потролив росіян з нагоди Дня сміху, який відзначають 1 квітня. Він повідомив 2 новини про окупантів, одна з яких правдива.

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