Об этом в комментарии 24 Канала рассказала специалист по связям с общественностью ВМС ВС Украины Алина Деак.

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Что известно о рекордном флаге?

Украина отмечает День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Одним из главных событий празднования стало развертывание в Киеве рекордного флага ВМС Украины, размер которого составляет 35 на 19,8 метра. Он является рекордным по своим размерам.

Торжественная церемония состоялась на Аллее Свободы украинского народа. Кроме того, во многих городах Украины рядом с Государственным флагом развелся флаг Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

В ВМС подчеркнули, что этот символ является прежде всего знаком уважения к украинским военным морякам, которые ежедневно выполняют боевые задачи и защищают государство от российской агрессии.

В День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины во многих городах нашей страны рядом с Государственным флагом развелся флаг ВМС ВС Украины. Это не просто символ. Это знак уважения и благодарности украинским военным морякам, которые ежедневно защищают нашу страну, демонстрируя профессионализм, мужество и несокрушимость,

– отметили в ВМС Украины.

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Праздничные мероприятия не ограничились только церемонией развертывания флага. Ко Дню ВМС также организовали специальное погашение почтовой марки, посвященной военным морякам, в Военно-историческом музее. Кроме того, на Днепре состоялись показательные маневры катеров. Лучше всего за ними можно было наблюдать с Паркового моста, где собрались киевляне и гости столицы.

В ВМС подчеркнули, что День военных моряков – это повод поблагодарить каждого защитника, который защищает Украину на море и с моря, а также почтить их мужество и профессионализм.

Напомним, Зеленский также поздравил военнослужащих ВМС с профессиональным праздником и поблагодарил всех, кто защищает государство на море. Он подчеркнул, что именно благодаря мужеству украинских моряков морское пространство Украины остается под контролем, а южные регионы защищены от российских атак.

По словам главы государства, успехи украинских военных моряков стали примером того, что профессионализм и стойкость способны изменить ход войны.

Украина всегда будет помнить каждого воина, отдавшего жизнь за свободу и независимость государства. В конце обращения Зеленский поблагодарил всех защитников и защитниц, продолжающих службу, пожелав им сил и скорейшей победы.