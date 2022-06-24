Ко всем бедам еще одна: в Мариуполе третий день горит свалка

Проблем разбомбленному и оккупированному Мариуполю точно хватает. Ко всем бедам там еще и загорелась свалка.

Россияне не тушат огонь

Пожар произошел на законсервированной свалке в районе улицы Флотской. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, по состоянию на 24 июня огонь пылает уже 3 день.

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Третий день дым и вонь окутывает Приморский район города. Пожар на свалке ежесекундно выбрасывает в воздух множество химического яда, который вдыхают горожане,

– рассказал чиновник.

Российские оккупанты не тушат пожар, поскольку не обладают для этого необходимыми мощностями. Андрющенко подчеркнул, что последствия этого игнорирования будут катастрофическими. Хуже всего то, что модульные дома для мариупольцев строят очень близко к свалке. Расстояние составляет всего лишь 1,5 километра.

"Вся забота оккупантов в одном флаконе", – отметил советник мэра.

Смотрите видео с пожара на свалке в Мариуполе:

Обратим внимание, что эти модульные дома россияне строят для того, чтобы использовать как "живой щит". Ведь всего в 200 – 300 метрах они обустраивают фортификационные сооружения, чтобы защищаться от Вооруженных Сил Украины.

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Последние новости из разрушенного Мариуполя

Российские оккупанты массово выезжают из Мариуполя в сторону Запорожья. Они кичатся, что едут захватывать город. А вокруг Мариуполя остались кадыровцы и дагестанцы, которые занимаются бандитизмом.

Сейчас в городе остаются более 100 тысяч населения. 90% инфраструктуры – разрушено, продуктов и питьевой воды нет. Жителям некоторых улиц приходится жить в подвалах, ведь их квартиры разбомблены. Выехать из Мариуполя невозможно.

1 июня в городе прекратили выдавать гуманитарную помощь, поэтому мариупольцы, которые не могут работать, вынуждены выпрашивать еду. Более того, в воображении россиян люди с инвалидностью и пожилые люди должны самостоятельно прийти за едой, иначе ее не дадут.

При этом выдают "гуманитарку" рядом с магазином, где устроили морг. Следовательно, там стоит постоянная трупная вонь.

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