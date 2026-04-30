Украина и страны-партнеры объединились в коалицию Corpus: эксклюзивные детали первой встречи

Украина вместе с европейскими странами запустила Corpus (Coalition for Resilient Procurement and Unified Support). Партнеры обменяются опытом для улучшения подходов к оборонным закупкам и логистике.

Как рассказала ведущая 24 Канала София Трощук, к инициативе присоединились закупочные агентства Украины, Финляндии, Италии, Норвегии, Швеции и Великобритании. 30 апреля состоялась учредительная встреча. В дальнейшем стороны планируют заседать раз в полгода.

Что известно о коалиции Corpus?

Международные партнеры заинтересованы в опыте по закупкам и логистике, который получила Украина во время полномасштабной войны. Взамен наше государство получит возможность перенять лучшие практики, которые существуют в европейских странах.

Европейские страны особенно заинтересованы в ряде решений, которые уже реализованы в Украине. В частности, речь идет об экосистеме DOT-Chain, которая ускорила процесс поставки ресурсов в Силы обороны Украины.

Сегодня мы провели учредительную встречу, где сформировали рабочие группы по нескольким направлениям. Они сформируют список эффективных практик, которые ввели те или иные страны и которые стоит перенять. На следующей встрече будут представлены результаты. Будем говорить о том, чтобы проводить встречи каждые полгода,

– рассказал директор Агентства оборонных закупок ДОТ Арсен Жумадилов.

Обратите внимание! Директор Агентства оборонных закупок ДОТ Арсен Жумадилов рассказал, что Украина сотрудничает с партнерами по наземным роботизированным комплексам. Однако не обо всем можно говорить публично.

На мероприятии также выступал подполковник Ярослав Вакалюк, который подчеркнул, что Украина имеет много эффективных решений, в которых будут заинтересованы европейские страны. Речь идет как о взаимодействии подразделений с производителями, так и быстром процессе обеспечения войска.

Мы за этот опыт заплатили чрезвычайно высокую цену. Цену жизней лучших сыновей и дочерей Украины. Мне приятно, что международные партнеры осознают угрозу. Я не хотел бы, чтобы они столкнулись с теми вызовами, с которыми сталкивались мы. Но если это вдруг произойдет, то важно, чтобы они учились не на своих ошибках. Используйте наши ошибки,

– подчеркнул подполковник Вакалюк.

Что известно об успехах украинского вооружения?

Украина продолжает буквально каждый день запускать дроны по территории России. К примеру, беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию и НПЗ в Перми в течение 29 и 30 апреля. Черный дым от пожаров растянулся аж на 120 километров.

При этом в Министерстве обороны Украины отметили, что государство достигло значительных успехов в ударах по России. Если в 2022 году Вооруженные Силы могли поразить цели на расстоянии до 630 километров, то сейчас речь идет о значительно больших расстояниях – до 1750 километров.

Украина системно атакует как ближний, так и глубокий тыл врага. К примеру, в марте удалось поразить 5 стратегических заводов и 10 объектов нефтепереработки России. А недавно удалось "подловить" два российских вертолета во время дозаправки в Воронежской области.