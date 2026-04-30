Генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан заметил 24 каналу, что весеннее наступление оккупантов не имело успехов. ВСУ противодействуют российской армии.

"Россия стремится сделать то, что каждую весну в последние годы. В этом году ВСУ благодаря оборонным подготовкам и усилению возможностей в сфере дронов действительно значительно усложнили задачу России. Сейчас их весеннее наступление не было успешным", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк рассказал, к чему готовятся россияне на фронте. Оккупанты активно перемещают пехоту ближе к своим крайним позициям на поле боя. Вероятнее всего, враг перейдет к активной фазе атакующих действий. В частности, пехотной группировкой захватчики будут делать попытки обойти ВСУ с флангов, чтобы отрезать от тыла.

Стратегическая инициатива переходит к Украине

Россия не достигла реальных стратегических успехов в 2026 году и даже потеряла часть территорий. Мик Райан объяснил, что это первые признаки того, что ситуация для Украины начинает меняться.

Думаю, мы начинаем видеть переход стратегической инициативы в Украину не только на фронте, но и в дальнобойных ударах, в укреплении экономики благодаря займу на 90 миллиардов долларов от Европы. В то же время российская экономика ухудшается,

– отметил австралийский генерал-майор в отставке.

В дипломатическом плане Владимир Зеленский своими визитами в Европу и на Ближний Восток существенно усилил поддержку Украины. В частности, учитывая очень важную помощь в противодействии дронам, которую Украина недавно предоставила многим странам Ближнего Востока.

Какие планы россиян на фронте?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует наступление и пополнение войска. В частности, путем расширения мобилизации. Поэтому Украина имеет задачу по увеличению безвозвратных потерь врага, усилению использования дронов на фронте и расширению ударов по российскому оборонному и нефтяному сектору.

Руководитель ГУР Олег Иващенко сообщил, что, по документам вражеского Генштаба, которые имеет украинская разведка, в России признают невозможность выполнения поставленных высшим руководством задач. Сейчас Силы обороны Украины уничтожают наступательный потенциал врага. Безвозвратные потери оккупантов составляют около 60% от общих потерь.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов "Флеш" раскрыл, чего ждать от россиян летом. По его словам, хоть сейчас много говорят о летнем наступлении оккупантов, однако это не будут массированные атаки бронетехникой. Захватчики атакуют небольшими пехотными группами, которые уничтожаются ВСУ.