Генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян зауважив 24 Каналу, що весняний наступ окупантів не мав успіхів. ЗСУ протидіють російській армії.

"Росія прагне зробити те, що кожної весни останніми роками. Цього року ЗСУ завдяки оборонним підготовкам та посиленню спроможностей у сфері дронів справді значно ускладнили завдання Росії. Наразі їхній весняний наступ не був успішним", – підкреслив він.

Зверніть увагу! Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк розповів, до чого готуються росіяни на фронті. Окупанти активно переміщують піхоту ближче до своїх крайніх позицій на полі бою. Найімовірніше, ворог перейде до активної фази атакувальних дій. Зокрема, піхотним угрупованням загарбники робитимуть спроби обійти ЗСУ з флангів, щоб відрізати від тилу.

Стратегічна ініціатива переходить до України

Росія не досягла реальних стратегічних успіхів у 2026 році та навіть втратила частину територій. Мік Раян пояснив, що це перші ознаки того, що ситуація для України починає змінюватися.

Думаю, ми починаємо бачити перехід стратегічної ініціативи до України не лише на фронті, але й у далекобійних ударах, у зміцненні економіки завдяки позиці на 90 мільярдів доларів від Європи. Водночас російська економіка погіршується,

– наголосив австралійський генерал-майор у відставці.

У дипломатичному плані Володимир Зеленський своїми візитами до Європи та на Близький Схід суттєво посилив підтримку України. Зокрема, з огляду на дуже важливу допомогу у протидії дронам, яку Україна нещодавно надала багатьом країнам Близького Сходу.

Які плани росіян на фронті?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує наступ та поповнення війська. Зокрема, шляхом розширення мобілізації. Тому Україна має завдання зі збільшення безповоротних втрат ворога, посилення використання дронів на фронті та розширення ударів по російському оборонному й нафтовому сектору.

Керівник ГУР Олег Іващенко повідомив, що, за документами ворожого Генштабу, які має українська розвідка, у Росії визнають неможливість виконання поставлених вищим керівництвом завдань. Зараз Сили оборони України знищують наступальний потенціал ворога. Безповоротні втрати окупантів становлять близько 60% від загальних втрат.

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов "Флеш" розкрив, чого чекати від росіян влітку. За його словами, хоч зараз багато говорять про літній наступ окупантів, однак це не будуть масовані атаки бронетехнікою. Загарбники атакують невеликими піхотними групами, які знищуються ЗСУ.